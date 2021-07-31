31 Temmuz 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Alex Teixeira'dan Josef de Souza'ya yanıt: Yakında Beşiktaş'tayım

Teixeira'dan Josef'e flaş yanıt! Yakında Beşiktaş'tayım
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 31.07.2021 Giriş Tarihi: 31.07.2021

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Alex Teixeira'dan sosyal medyadan dlaş bir hamle geldi. Brezilyalı futbolcu Josef de Souza'nın "Come To Beşiktaş" yorumuna "Yakında kardeşim" yanıtını verdi. Bu cevap siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı. İşte o paylaşım... (BJK spor haberleri)

Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Siyah beyazlıların anlaştığı Alex Teixeira'dan taraftarı heyecanlandıran bir yanıt geldi.

Beşiktaşlı Josef de Souza ailesiyle birlikte bir restoranda fotoğraf paylaşırken altında da "Come to Beşiktaş" mesajını düştü. Bunun üzerine Alex Teixeira da Josef'in paylaşımına "Yakında kardeşim" yanıtını vererek transferin müjdesini verdi.

Beşiktaş Alex Teixeira ile anlaşmaya vardı! haberin devamı

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