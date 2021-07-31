Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Siyah beyazlıların anlaştığı Alex Teixeira'dan taraftarı heyecanlandıran bir yanıt geldi.

Beşiktaşlı Josef de Souza ailesiyle birlikte bir restoranda fotoğraf paylaşırken altında da "Come to Beşiktaş" mesajını düştü. Bunun üzerine Alex Teixeira da Josef'in paylaşımına "Yakında kardeşim" yanıtını vererek transferin müjdesini verdi.

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