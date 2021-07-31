Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer harekatını sürdürüyor! Luuk de Jong, Willian Jose, Rony Lopes... | BJK haberleri
Son dakika Beşiktaş haberleri... Sergen Yalçın ile büyük bir çıkışa geçen ve 1 buçuk sezonda 2 kupa kazanan Beşiktaş, gelecek sezeon 3 kulvarda başarı yakalayacak bir kadro kurmak istiyor. Kartal'ın transfer gündeminde Diego Costa, Segio Rico, Halil Dervişoğlu gibi isimler yer alıyor. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve detayları... (BJK haberleri)
Gelecek sezon tranfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 3 kulvarda mücadele edecek bir takım kurmak için kolları sıvadı. İşte Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimler...
RACHID GHEZZAL
İsmi uzun bir süre Galatasaray ile anılan Rachid Ghezzal ile her konuda anlaşan Beşiktaş, Leicester City ile pazarlıklarını sürdürüyor. Rachid Ghezzal'ın da imzası an meselesi.
LEVENT MERCAN
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Schalke 04'ün 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Münir Levent Mercan'ı gündemine aldı. Orta sahada oynayan Levent Mercan, her iki ayağını da etkili şekilde kullanabilmesiyle dikkat çekiyor.
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SERGIO RICO
Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, kaleye tecrübeli bir isim transfer etmek istiyor. PSG forması giyen Sergio Rico ile ilgilenen Beşiktaş'a Fransa şampiyonu Lille rakip oldu. Görüşmeler sürüyor.
DIEGO GODIN
Diego Godin ile anlaşan Beşiktaş, Cagliari'nin kararını bekliyor. Kartal, bonservis ödemek istemiyor. Cagliari ise 1.5 milyon Euro talep ediyor. Beşiktaş yönetimi, Godin'le 2 yıllık prensip anlaşmasını ise sağlamış durumda. Diego Godin, Türkiye'ye gelmek ve Beşiktaş formasını giymek istiyor.
WILLIAN JOSE
Beşiktaş'ın uzun süredir gündeminde yer alan Willian Jose için Real Sociedad 8 milyon euro istiyor. 3 yıl daha sözleşmesi bulunan futbolcu için pazarlıklar sürerken, Trabzonspor da devrede.
ALASSANE NDAO
Beşiktaş Karagümrük ile sözleşmesinde son senesine giren 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Alassane Ndao için harekete geçti. Karagümrük'te ortaya koyduğu performansla adından söz ettiren Senegalli oyuncu bir dönem Fenerbahçe, Galatasaray'ın da transfer listesinde yer almıştı.
LUUK DE JONG
İspanyol basını, Sevilla kulübünün oyuncudan zarar etmek istemediğini ve bu nedenle istediği en düşük rakamın 6 milyon euro olacağını yazdı. Luuk de Jong'un halen Beşiktaş'ın gündeminde olduğu konuşuluyor. Beşiktaş, satın alma opsiyonlu kiralama üzerinde duruyor.
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