31 Temmuz 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş 0-3 Kayserispor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Kartal'dan kötü prova!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 31.07.2021 Giriş Tarihi: 31.07.2021

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, yeni sezon öncesi çalışmaları kapsamında 2. hazırlık maçında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar rakibine 3-0 mağlup oldu. (BJK spor haberleri)

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Kayserispor ile oynadığı hazırlık maçından 3-0 mağlup ayrıldı.

Beşiktaş, yeni sezon öncesi ikinci hazırlık maçını Kayserispor ile oynadı. Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi Kayseri ekibi, 23 ve 29. dakikada Luckassen, 76. dakikada Gökhan'ın golleriyle 3-0 kazandı.

Öte yandan maçın 35. dakikasında arka adalesinden sakatlanan Welinton oyuna devam edemedi ve yerini Serdar Saatçi'ye bıraktı. Siyah-beyazlılar daha önce de Medipol Başakşehir ile hazırlık maçı oynamış ve karşılaşmayı 1-0 galip tamamlamıştı.





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