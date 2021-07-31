31 Temmuz 2021, Cumartesi
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Beşiktaş, yeni sezon öncesi ikinci hazırlık maçını Kayserispor ile oynadı. Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi Kayseri ekibi, 23 ve 29. dakikada Luckassen, 76. dakikada Gökhan'ın golleriyle 3-0 kazandı.
Öte yandan maçın 35. dakikasında arka adalesinden sakatlanan Welinton oyuna devam edemedi ve yerini Serdar Saatçi'ye bıraktı. Siyah-beyazlılar daha önce de Medipol Başakşehir ile hazırlık maçı oynamış ve karşılaşmayı 1-0 galip tamamlamıştı.
Beşiktaş 0-3 Kayserispor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, yeni sezon öncesi çalışmaları kapsamında 2. hazırlık maçında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar rakibine 3-0 mağlup oldu. (BJK spor haberleri)
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Kayserispor ile oynadığı hazırlık maçından 3-0 mağlup ayrıldı.
Beşiktaş, yeni sezon öncesi ikinci hazırlık maçını Kayserispor ile oynadı. Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi Kayseri ekibi, 23 ve 29. dakikada Luckassen, 76. dakikada Gökhan'ın golleriyle 3-0 kazandı.
Öte yandan maçın 35. dakikasında arka adalesinden sakatlanan Welinton oyuna devam edemedi ve yerini Serdar Saatçi'ye bıraktı. Siyah-beyazlılar daha önce de Medipol Başakşehir ile hazırlık maçı oynamış ve karşılaşmayı 1-0 galip tamamlamıştı.
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