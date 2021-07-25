25 Temmuz 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Daniele Rugani bombası!

Yeni sezon çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Beşiktaş'ta, stoper arayışı devam ediyor. Siyah beyazlılar, Francisco Montero'nun takımdan ayrılmasıyla birlikte o bölgeye takviye yapma hedefinde. Siyah beyazlılarda, stoper tandeminde Domagoj Vida ve Welinton bulunuyor. Kartal, Şampiyonlar Ligi için üst seviye bir defans oyuncusu almak istiyor. Bu doğrultuda Juventus'un 26 yaşındaki futbolcusu Daniele Rugani listeye alındı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Daniele Rugani bombası!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 25.07.2021 Giriş Tarihi: 25.07.2021

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta, stoper bölgesi için flaş bir isim gündeme geldi. Siyah beyazlılar, Juventus'un yıldız stoperi Rugani'yi kadrosuna katmak istiyor. Vida ve Welinton'u rahatacak bir savunmacı alacak olan Kartal, Rugani'yi gözüne kestirdi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Daniele Rugani bombası!

Beşiktaş Yönetimi, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın da onayını aldı ve Rugani transferi için İtalyan deviyle görüşmelere başladı. Kartal'ın, bu transferi kiralık olarak bitirmek istediği iddia edildi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Daniele Rugani bombası!

Rugani'nin, Juventus ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. İtalyan oyuncu, geçtiğimiz sezonun devre arasında Cagliari'ye transfer olmuştu. 1.90 boyundaki stoper, kariyerinde, Empoli ve Rennes formaları da giydi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Daniele Rugani bombası!

Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan Rugani, 7 kez de İtalya Milli Takımı forması giydi. Yıldız oyuncu; defans bölgesinde, oyun kurma özelliği, teknik yapısı, hızı ve pozisyon alma becerisiyle ön plana çıkıyor.

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