31 Temmuz 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Kayserispor maçında sakatlık şoku! Welinton oyuna devam edemedi

Hazırlık maçında Kartal'a kötü haber! Oyuna devam edemedi
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 31.07.2021 Giriş Tarihi: 31.07.2021

Beşiktaş yeni sezon öncesi çalışmaları kapsamında Kayserispor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Siyah beyazlıların yıldız futbolcusu Welinton, arka adelesinden yaşadığı sakatlık sebebiyle maçın 35. dakikasında oyundan alındı.

Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş'ın Kayserispor ile oynadığı hazırlık maçında sakatlık şoku yaşandı. Beşiktaş'ın Breziylalı stoperi Welinton 35. dakikada arka adalesinden sakatlık geçirdi. Tecrübeli futbolcu tedaviye rağmen oyuna devam edemedi.

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