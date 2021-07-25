Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'a Brezilyalı orta saha! Listeye Lucas Martins eklendi

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken, sürpriz bir isim gündeme geldi. Özellikle orta sahadaki rotasyonu güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, o bölgeye Salih Uçan'ı transfer etmişti. 10 numara mevkii için Alex Teixeira'yla temaslar devam ederken, yıldız oyuncudan halen olumlu bir yanıt gelmemesi nedeniyle, listeye yeni bir isim daha dahil edildi. Josef de Souza'nın yanına nokta transfer yapmak isteyen Beşiktaş, uzun süredir gündeminde tuttuğu Fernando Lucas Martins ile temasa geçildi.