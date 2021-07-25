Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Pietro Pellegri hamlesi! Transferde Rachid Ghezzal detayı
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal'in önerisi ile Monaco'da forma giyen Pietro Pellegri gündeme geldi. İşte transferde yaşanan son detaylar... (BJK spor haberleri)
Siyah-beyazlıların santrfor adaylarına yeni bir isim daha eklendi. Ancak bu isim ne Sergen Yalçın'ın, ne de scout ekibinin listesinde yer alıyor. Oyuncuyu öneren isim Rachid Ghezzal oldu. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, Ghezzal'la yaptığı görüşmede gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak için nasıl bir oyun planı düşündüğü hakkında bilgi verdi.
YARATICILIK ÖNEMLİ
Sergen Yalçın ayrıca üst düzey bir forvet oyuncusu ile anlaşmak istediklerinden, bu forvetin takımı daha fazla önde tutup kendisinin yaratıcılığının daha fazla öne çıkacağından bahsetti. Bu görüşmede Ghezzal, Yalçın'a sürpriz bir isim önerdi. Fotomaç'ın haberine göre Monaco'dan Leicester City'ye transfer olduğu sezon 21 milyon euro'ya İtalya'dan transfer edilen Pietro Pellegri'yi tavsiye etti.
DEVLER LİGİ AVANTAJI
O sezon 17 yaşında olmasına rağmen onunla oynadığı her maçta kendisini daha verimli hissettiğinden bahsetti. Şu anda 20 yaşında olan 1.88'lik golcünün Monaco'da hayal kırıklığı yaşadığını söyledi. Bunun üzerine Beşiktaş, Pellegri için araştırma kararı aldı. Pellegri'nin Devler Ligi'nde oynaması için Monaco tarafından Beşiktaş'a gönderilebileceği belirtildi.
Monaco formasıyla 23 resmi maçta görev yapan Pellegri, rakip fileleri sadece 2 kez havalandırırken, 1 de asist yaptı. Genoa'da da 10 maçta 3 gol atan İtalyan oyuncu, A milli takım formasını da 1 kez giydi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...