25 Temmuz 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Pietro Pellegri hamlesi! Transferde Rachid Ghezzal detayı

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal'in önerisi ile Monaco'da forma giyen Pietro Pellegri gündeme geldi. İşte transferde yaşanan son detaylar... (BJK spor haberleri)

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Pietro Pellegri hamlesi! Transferde Rachid Ghezzal detayı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 25.07.2021

Siyah-beyazlıların santrfor adaylarına yeni bir isim daha eklendi. Ancak bu isim ne Sergen Yalçın'ın, ne de scout ekibinin listesinde yer alıyor. Oyuncuyu öneren isim Rachid Ghezzal oldu. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, Ghezzal'la yaptığı görüşmede gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak için nasıl bir oyun planı düşündüğü hakkında bilgi verdi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Pietro Pellegri hamlesi! Transferde Rachid Ghezzal detayı

YARATICILIK ÖNEMLİ
Sergen Yalçın ayrıca üst düzey bir forvet oyuncusu ile anlaşmak istediklerinden, bu forvetin takımı daha fazla önde tutup kendisinin yaratıcılığının daha fazla öne çıkacağından bahsetti. Bu görüşmede Ghezzal, Yalçın'a sürpriz bir isim önerdi. Fotomaç'ın haberine göre Monaco'dan Leicester City'ye transfer olduğu sezon 21 milyon euro'ya İtalya'dan transfer edilen Pietro Pellegri'yi tavsiye etti.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Pietro Pellegri hamlesi! Transferde Rachid Ghezzal detayı

DEVLER LİGİ AVANTAJI
O sezon 17 yaşında olmasına rağmen onunla oynadığı her maçta kendisini daha verimli hissettiğinden bahsetti. Şu anda 20 yaşında olan 1.88'lik golcünün Monaco'da hayal kırıklığı yaşadığını söyledi. Bunun üzerine Beşiktaş, Pellegri için araştırma kararı aldı. Pellegri'nin Devler Ligi'nde oynaması için Monaco tarafından Beşiktaş'a gönderilebileceği belirtildi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Pietro Pellegri hamlesi! Transferde Rachid Ghezzal detayı

Monaco formasıyla 23 resmi maçta görev yapan Pellegri, rakip fileleri sadece 2 kez havalandırırken, 1 de asist yaptı. Genoa'da da 10 maçta 3 gol atan İtalyan oyuncu, A milli takım formasını da 1 kez giydi.

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