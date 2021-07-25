Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Pietro Pellegri hamlesi! Transferde Rachid Ghezzal detayı

Siyah-beyazlıların santrfor adaylarına yeni bir isim daha eklendi. Ancak bu isim ne Sergen Yalçın'ın, ne de scout ekibinin listesinde yer alıyor. Oyuncuyu öneren isim Rachid Ghezzal oldu. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, Ghezzal'la yaptığı görüşmede gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak için nasıl bir oyun planı düşündüğü hakkında bilgi verdi.