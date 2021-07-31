31 Temmuz 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Alex Teixeira transferinde mutlu sona ulaştı! İşte İstanbul'a geleceği tarih...

Teixeira'da mutlu son! İşte İstanbul'a geleceği tarih...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 31.07.2021 Giriş Tarihi: 31.07.2021

Beşiktaş, bir süredir gündemde olan Brezilyalı yıldız Alex Teixeira transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah beyazlılar 31 yaşındaki futbolcuyla 2+1 yıllık anlaşma sağladı. Yıldız futbolcu resmi sözleşmeye imza atmak için hafta içi İstanbul'a gelecek. İşte Kara Kartal'ın Alex Teixeira transferinin detayları... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Beşiktaş uzun süredir transfer gündeminde olan Alex Teixeira'da mutlu sona ulaştı. Siyah beyazlılar Brezilyalı yıldız ile her konuda anlaşmaya vardı. 31 yaşındaki futbolcu, önümüzdeki hafta içi İstanbul'a gelerek kendisini 2+1 yıllığına Beşiktaş'a bağlayan sözleşmeye imzayı atacak. Kara Kartal Teixeira'ya yıllık 2 milyon Euro maaş ve 1 ile 1.5 milyon Euro arasında bir imza parası ödeyecek. Öte yandan Teixeira'nın sözleşmesindeki +1 yıllık opsiyon, son sezonunda çıktığı maç sayısına göre şekillenecek.

DETAYLARI A SPOR MUHABİRİ SERCAN DİKME CANLI YAYINDA AKTARDI

Teixeira'da mutlu son! İşte İstanbul'a geleceği tarih...

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş ayrılığı resmen duyurdu! Beşiktaş ayrılığı resmen duyurdu!
Kartal o ismi bitirmek üzere! Transfer... Kartal o ismi bitirmek üzere! Transfer...
Costa adım adım Beşiktaş'a! Kartal'ın eli güçlendi Costa adım adım Beşiktaş'a! Kartal'ın eli güçlendi
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör