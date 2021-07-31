Son dakika spor haberi: Beşiktaş Alex Teixeira transferinde mutlu sona ulaştı! İşte İstanbul'a geleceği tarih...
Beşiktaş, bir süredir gündemde olan Brezilyalı yıldız Alex Teixeira transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah beyazlılar 31 yaşındaki futbolcuyla 2+1 yıllık anlaşma sağladı. Yıldız futbolcu resmi sözleşmeye imza atmak için hafta içi İstanbul'a gelecek. İşte Kara Kartal'ın Alex Teixeira transferinin detayları... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Beşiktaş uzun süredir transfer gündeminde olan Alex Teixeira'da mutlu sona ulaştı. Siyah beyazlılar Brezilyalı yıldız ile her konuda anlaşmaya vardı. 31 yaşındaki futbolcu, önümüzdeki hafta içi İstanbul'a gelerek kendisini 2+1 yıllığına Beşiktaş'a bağlayan sözleşmeye imzayı atacak. Kara Kartal Teixeira'ya yıllık 2 milyon Euro maaş ve 1 ile 1.5 milyon Euro arasında bir imza parası ödeyecek. Öte yandan Teixeira'nın sözleşmesindeki +1 yıllık opsiyon, son sezonunda çıktığı maç sayısına göre şekillenecek.
DETAYLARI A SPOR MUHABİRİ SERCAN DİKME CANLI YAYINDA AKTARDI
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