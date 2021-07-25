25 Temmuz 2021, Pazar
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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Isaac Mbenza için teklifte bulundu
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlılar Belçikalı kanat oyuncusu Isaac Mbenza için kulübüne 3.5 milyon euro önerdi. İşte transferde yaşanan son gelişmeler... (BJK spor haberleri)
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken daha önce gündeme gelen Belçikalı kanat oyuncusu Isaac Mbenza'da önemli bir gelişme yaşandı. Takvim'in haberine göre siyah- beyazlı kulübün 25 yaşındaki oyuncu için İngiltere Championship kulübü Huddersfield'a 3.5 milyon Euro teklif ettiği, İngiliz kulübünün ise fiyatı 4.5 milyon Euro'ya çektiği öğrenildi. Beşiktaş'ın ayrıca bir sonraki satıştan da İngiliz kulübüne pay vermeyi teklif ettiği de gelen haberler arasında. Temasların devam ettiği öğrenilirken Mbenza'ya sağ ve sol kanat dışında santrfor oynayabildiği için Sergen Yalçın'ın sıcak baktığı da ifade ediliyor.
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