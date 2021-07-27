Son dakika Beşiktaş haberi: Cyle Larin'in görevi Kenan Karaman'a verildi!
Beşiktaş'ın yeni transferi Kenan Karaman'ın rolü belli oldu. Milli futbolcu, sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek olan Cyle Larin'in hücumdaki görevini devralacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Beşiktaş'ta Kenan Karaman'ın rolü şimdiden belli oldu. Siyah-beyazlılara yeni katılan milli futbolcunun, ilk etapta Larin'in görevine soyunacağı, ardından birçok bölgede ihtiyacı tamamlayacağı ifade edildi.
Takıma sonradan katıldığı için ekstra çalışmalarla aradaki farkı kapatmaya çalışan Kenan Karaman'ın, çalışkanlığına Alman disiplinini de kattığı, bu nedenle "Yerli Larin" yakıştırılması yapıldığı öğrenildi. Çok yönlü oyuncu olması nedeniyle 3. bölgede birçok mevkide oynayan siyah-beyazlı futbolcunun, sezona iyi başlamak için kendisini yoğun bir çalışma programı içerisine aldığı belirtildi.
Diğer futbolcularda olduğu gibi, Kenan'ı da yakından takip eden teknik direktör Sergen Yalçın'ın, şartlara göre bu futbolcuyu kimi zaman merkez santrforda, kimi zaman da tıpkı Larin gibi kenar forvet oynatması bekleniyor.
Değişen yabancı statüsü, sakatlıklar, cezalar ve yoğun maç trafiği nedenleriyle tüm oyuncularından yararlanmayı planlayan ve bu kapsamda Kenan Karaman'a da yeni sezonda önemli roller verecek Yalçın'ın, Kenan kadar Salih Uçan'ın da performansından çok memnun olduğu bildirildi.
Hem Kenan hem de Salih gibi çok yönlü iki oyuncunun hücum bölgesine zenginlik katacağını düşünen Sergen Yalçın, bu oluşumun defansif aktörlerini ise Necip Uysal ve Mehmet Topal olarak belirledi. Bu dört yerli isimle rotasyonda eli rahatlayan Beşiktaş Teknik Direktörü'nün, oyuncuların antrenman performanslarından çok memnun olduğu dile getirildi.
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