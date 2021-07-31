31 Temmuz 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Kayserispor maçı CANLI | (Beşiktaş-Kayserispor canlı izle)

Beşiktaş - Kayserispor | CANLI
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 31.07.2021 Giriş Tarihi: 31.07.2021

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş yeni sezon hazırlıkları kapsamında 2. hazırlık maçında Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz. (BJK spor haberleri)

Yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Beşiktaş, Başakşehir maçının ardından bir diğer Süper Lig ekibi Kayserispor ile kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz.

CANLI SKOR

Beşiktaş 0-1 Kayserispor

23' Luckassen

BEŞİKTAŞ-KAYSERİSPOR İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Mehmet Topal, Fabrice Nsakala, Josef de Souza, Atiba, Salih Uçan, Gökhan Töre, Kevin Nkoudou, Kenan Karaman

Kayserispor: Doğan, Kolovetsios, Majid, Fernandes, Onur, Luckassen, Kvrzic, Carole, Avramoski, İlhan, İbrahim

BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Kayserispor maçı saat 19.00'da başladı. Karşılaşma Beşiktaş YouTube kanalında canlı olarak yayınlanıyor.

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