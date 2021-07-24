Son dakika Beşiktaş haberleri... Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş'ın uzun süredir gündeminde yer alan Brezilyalı 10 numara Alex Teixeira'ya gelen yüksek bedeldeki teklif, transferi zora sokarken, siyah beyazlılar ise yıldız futbolcuya iki gün süre verdi. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

Beşiktaş, takıma katılmasına ve takımın yeni 10 numarası olmasına kesin gözle bakılırken rotasını Birleşik Arap Emirlikleri'ne çeviren Alex Teixera'nın peşini bırakmıyor. Eşinin İnstagram'dan yapıp kısa sürede kaldırdığı paylaşımda Dubai'ye gideceği ortaya çıkan Sambacı hakkındaki spekülasyonlara yine sosyal medyadan yanıt verdi. Teixeira, İnstagram'dan Portekizce ve İngilizce olarak paylaştığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"YAKINDA BELLİ OLACAK"

"Geleceğimle ilgili oluşan son spekülasyonlar nedeniyle, ailemle birlikte tatilde olduğumu açıklamak istiyorum. Yakın zamanda açıklanacak kararımı ailemle birlikte verebilmek adına; aldığım farklı teklifleri değerlendirmek üzere, menajerimle buluşmak için Dubai'ye geldim. Ve bu karar benim veya menajerim Junior Mendoza tarafından kamuoyuna iletilecek."

BAE EKİBİ SHARJAH 2 KATI PARA ÖNERDİ

BEA ekibi Sharjah, Beşiktaş'ın yıllık 2.5 milyon Euro'dan 2 senelik sözleşme teklif ettiği Sambacı'ya 2 yıl için 10 milyon Euro önermişti. Ancak BAE temsilcisinin orta sahada ve hücum hattında her yerde oynayabilen Alex Teixeira'yı forvet olarak takıma kazandırmak istediği teknik ekibin ise orijinal bir golcü istediği iddia edildi.

KOCADAĞ 2 GÜN SÜRE VERDİ

Hürriyet'in haberine göre Siyah beyazlı takımın futbol şube sorumlusu Emre Kocadağ, bir görüşme yaptığı Teixeira'ya 2.5 milyon Euro'luk teklifi yinelerken kulübün menfaatleri nedeniyle imza parası vermelerinin mümkün olmadığını ilettiği ve 2 gün içinde kararını iletmesini istediği öğrenildi.

DİĞER

BEŞİKTAŞ HABERLERİ