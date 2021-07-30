30 Temmuz 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Alex Teixeira ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı!

Beşiktaş Alex Teixeira ile anlaşmaya vardı!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 30.07.2021 Giriş Tarihi: 30.07.2021

Beşiktaş Alex Teixeira ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı. Siyah beyazlılar, Brezilyalı futbolcuyla imza parası hakkındaki ödeme planını konuşuyor. Ayrıca Beşiktaşlı idarecilerin, 31 yaşındaki futbolcuyu yeni haftada İstanbul'a getirmeyi planladığı kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, uzun süredir uğaş verdiği Alex Teixeira transferinde mutlu sona çok yakın.

Siyah beyazlılar, 31 yaşındaki futbolcuyla anlaşmaya vardı.

Yönetim, Brezilyalı oyuncunun imza parası ile ilgili ödeme planını konuşuyor.

Beşiktaş yönetimi, Teixeira'yı yeni haftada İstanbul'a getirmeyi planlıyor.

Beşiktaş Alex Teixeira ile anlaşmaya vardı!

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