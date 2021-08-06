06 Ağustos 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a sakat oyuncular Cyle Larin ve Welinton'dan iyi haber!

Kartal’a o isimlerden iyi haber! Ligin ilk maçında...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 06.08.2021

Son şampiyon Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla tamamlayan takımda teknik direktör Sergen Yalçın önderliğinde çalışmalar devam ediyor. Siyah beyazlılar Süper Lig'de 2021-22 sezonun ilk maçını Çaykur Rizespor ile oynayacak. Bu karşılaşma öncesinde Kara Kartal'a sakat oyuncularından iyi haber geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Siyah-Beyazlılar'da geçtiğimiz sezon şampiyonluğun mimarlarından bir tanesi olan Cyle Larin, Kanada Milli Takımı'ndayken Gold Cup'ta ABD karşısında 19 Temmuz'da sakatlanmıştı. Bir diğer tarafta ise Welinton, Kayserispor ile oynanan hazırlık maçında adale sakatlığı geçirmişti. İki futbolcunun, yeni sezon öncesinde durumları belirsizliğini koruyordu. Özellikle Larin ve Welinton'un, sezonun ilk haftalarına yetişmeme ihtimali bulunuyordu. Ancak sağlık ekibinden gelen son bilgi, Siyah-Beyazlı ekibi sevindirdi.

BEKLENENDEN KISA SÜREDE

İki yıldız, özel program dahilinde bir süredir çalışıyordu. Yaşanan son gelişmeler doğrultusunda, durumlarının iyiye gittiği ve beklenden daha erken dönebilecekleri bilgisine ulaşıldı. Bu anlamda hem Larin hem de Welinton, sezonun ilk haftasında Rize maçında forma giyebilecek.

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