Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Ndao harekatı!
Son dakika spor haberleri: Yeni sezon öncesi özellikle kanat futbolcusu transferinde hareketli saatler yaşayan Beşiktaş'ta gündeme flaş bir isim geldi. Siyah-beyazlılar Karagümrük'te ortaya koyduğu futbolla göz dolduran Ndao için harekete geçti. İşte son detaylar... (BJK spor haberleri)
Beşiktaş Karagümrük'ün 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Alassane Ndao için harekete geçti. Takvim'in haberine göre özellikle geride kalan sezonda Karagümrük'te ortaya koyduğu performansla adından söz ettiren Senegalli oyuncu bir dönem Fenerbahçe, Galatasaray'ın da transfer listesinde yer almıştı.
24 yaşındaki futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesinin de son senesine girilmesi, olası transferdeki avantajlardan biri olarak dikkat çekiyor. Siyah-Beyazlılar'ın teknik direktörü Sergen Yalçın da yıldız oyuncunun transfer edilmesi için yönetime baskı uyguluyor. Ndao'nun güncel piyasa değeri 4.5 milyon Euro.
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