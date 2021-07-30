Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Valentin Rosier farkı! Son 6 sezonda...
Beşiktaş'ın yeniden kadrosuna kattığı Valentin Rosier, kiralık futbolcular arasında uzun bir aranın ardından takımda devam edecek ilk isim oldu. Fransız sağ bek, son 6 sezonda kiralık olarak gelen 14 yabancı arasında takımda kalan tek oyuncu olurken, gösterdiği duruşla büyük takdir topladı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ın yeniden kadrosuna kattığı Valentin Rosier, kiralık transferler arasında uzun bir aranın ardından takımda devam edecek ilk isim oldu. 24 yaşındaki futbolcu, son dönemde kiralık oyunculardan yüzü gülmeyen Beşiktaş için de önemli bir öyküye imza attı. Fotomaç'ın haberine göre, siyah-beyazlılarda son 6 sezonda 14 yabancı oyuncu kiralarken bunların hiçbirisi ertesi sezon devam edemedi. Satın alma opsiyonu bulunmayan isimler, kulüplerine direkt geri dönerken çoğunluk ise performanslarından ötürü takım kalamadı. Rosier 14 yabancı arasında takımda kalan tek isim olurken başından beri Beşiktaş'ta kalmak için gösterdiği duruşla da taraftarın sevgilisi oldu. Bu arada Portekiz basınında yer alan haberde, Siyah-beyazlıların sezon sonunda Portekiz ekibine 5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği iddia edildi. Ayrıca Sporting'in bir sonraki satıştan yüzde 20 pay alacağı yazıldı.
EN SON MARCELO
Son 6 sezon içinde Rosier'den önce takımda kiralık olarak forma giyip kalan son oyuncu ise Brezilyalı stoper Marcelo oldu. Almanya'nın Hannover takımından 2015-2016 sezonunun devre arasında kiralanan Marcelo, ertesi sezon bonservisi alınarak takımın değişmezlerinden biri olmaya devam etmişti. Marcelo 1 sezon sonra 7 milyon Euro'ya Lyon'un yolunu tutarak kulübe önemli bir gelir kazandırdı.
YILDIZLAR UNUTULMADI UNUTULMADI
Beşiktaş'ta 2015-16'da forma giyen Mario Gomez, gol kralı olup şampiyonluğu getirse de ertesi sezon takımdan ayrılmıştı. Kartal'da ayrıca 2016-17 sezonunda gelen Talisca 2 sezon kiralık oynayıp Çin'in yolunu tutmuş, yine aynı sezon gelen Aboubakar ise Porto'ya geri dönmüştü. Geçen sezon yine Beşiktaş'a gelen Aboubakar, sözleşmesinin bitimiyle birlikte ise Arabistan takımlarından Al Nassr'a transfer olarak herkesi şoke etmişti
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası