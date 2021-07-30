Beşiktaş'ın yeniden kadrosuna kattığı Valentin Rosier, kiralık futbolcular arasında uzun bir aranın ardından takımda devam edecek ilk isim oldu. Fransız sağ bek, son 6 sezonda kiralık olarak gelen 14 yabancı arasında takımda kalan tek oyuncu olurken, gösterdiği duruşla büyük takdir topladı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ın yeniden kadrosuna kattığı Valentin Rosier, kiralık transferler arasında uzun bir aranın ardından takımda devam edecek ilk isim oldu. 24 yaşındaki futbolcu, son dönemde kiralık oyunculardan yüzü gülmeyen Beşiktaş için de önemli bir öyküye imza attı. Fotomaç'ın haberine göre, siyah-beyazlılarda son 6 sezonda 14 yabancı oyuncu kiralarken bunların hiçbirisi ertesi sezon devam edemedi. Satın alma opsiyonu bulunmayan isimler, kulüplerine direkt geri dönerken çoğunluk ise performanslarından ötürü takım kalamadı. Rosier 14 yabancı arasında takımda kalan tek isim olurken başından beri Beşiktaş'ta kalmak için gösterdiği duruşla da taraftarın sevgilisi oldu. Bu arada Portekiz basınında yer alan haberde, Siyah-beyazlıların sezon sonunda Portekiz ekibine 5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği iddia edildi. Ayrıca Sporting'in bir sonraki satıştan yüzde 20 pay alacağı yazıldı.

EN SON MARCELO

Son 6 sezon içinde Rosier'den önce takımda kiralık olarak forma giyip kalan son oyuncu ise Brezilyalı stoper Marcelo oldu. Almanya'nın Hannover takımından 2015-2016 sezonunun devre arasında kiralanan Marcelo, ertesi sezon bonservisi alınarak takımın değişmezlerinden biri olmaya devam etmişti. Marcelo 1 sezon sonra 7 milyon Euro'ya Lyon'un yolunu tutarak kulübe önemli bir gelir kazandırdı.

YILDIZLAR UNUTULMADI UNUTULMADI

Beşiktaş'ta 2015-16'da forma giyen Mario Gomez, gol kralı olup şampiyonluğu getirse de ertesi sezon takımdan ayrılmıştı. Kartal'da ayrıca 2016-17 sezonunda gelen Talisca 2 sezon kiralık oynayıp Çin'in yolunu tutmuş, yine aynı sezon gelen Aboubakar ise Porto'ya geri dönmüştü. Geçen sezon yine Beşiktaş'a gelen Aboubakar, sözleşmesinin bitimiyle birlikte ise Arabistan takımlarından Al Nassr'a transfer olarak herkesi şoke etmişti

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