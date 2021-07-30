Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla hem Spor Toto Süper Lig'de hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ın çifte kupaya ulaşmasında büyük pay sahibi olan Rachid Ghezzal'ın, sözleşme detayları belli oldu. Cezayirli yıldız siyah beyazlı kulüpten zammı kaptı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal bu yaz transfere damga vuran isim oldu.

Fotomaç'ın haberine göre, Ghezzal siyah-beyazlı formayla 38 maçın tamamında oynar, Beşiktaş hem ligi hem Türkiye Kupası'nı, kazanır hem de Şampiyonlar Ligine katılır, üstüne üstlük bir de Avrupa'dan bir kupa alınır, Cezayirli oyuncu da gol ve asist sayısında 20'nin üzerine çıkarsa yaklaşık 3.8 milyon euro'luk bir parayı cebine koyacak.

Beşiktaş'tan senelik 2.25 milyon euro garanti ücret alacak olan Ghezzal'ın, galibiyetlerdeki puan başına 4 bin euro'luk primi, 500 bin euro'luk da şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi primi ayrıca yer alıyor.

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