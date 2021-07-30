30 Temmuz 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Valentin Rosier sağlık kontrolünden geçti!

Beşiktaş'ta Rosier sağlık kontrolünden geçti!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 30.07.2021

Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta, Valentin Rosier ile anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu. Siyah beyazlılar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Fransız oyuncunun sağlık kontrolünden geçtiğini açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden son şampiyon Beşiktaş, geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak forma giyen Valentin Rosier'i kadrosuna kattığını açıklamıştı.

Siyah-Beyazlı kulüp, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Fransız oyuncunun sağlık kontrolünden geçtiğini duyurdu.

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