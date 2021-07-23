Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan sürpriz Radja Nainggolan harekatı! 3 yıllık sözleşme teklif edildi

Transfer çalışmalarını sürdüren siyahbeyazlılarla ilgili sürpriz iddialara bir yenisi daha eklendi. Özellikle İtalya'dan Türkiye ile ilgili haberler ciddi reyting getirdiği için her gün bir takımına Serie A'da forma giyen bir oyuncunun yazılması gelenek haline geldi.