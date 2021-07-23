Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan sürpriz Radja Nainggolan harekatı! 3 yıllık sözleşme teklif edildi
Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde başarı yakalayacak bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarına devam ediyor. Siyah beyazlılar, yıldız isimlerle görüşmelerini sürdürürken gündeme son olarak Radja Nainggolan geldi. İtalyan basını da Kara Kartal'ın ilgisi olduğunu duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
La Gazzetta Dello Sport'a göre, Inter'le sözleşmesini feshetmek için 2 milyon euro isteyen Belçikalı orta saha oyuncusu Radja Nainggolan'a Beşiktaş talip oldu. Haberde Beşiktaş'ın, İnter yönetiminin "1.2 milyon euro al git" dediği Nainggolan'ın kapısını çaldığı ve 33 yaşındaki 10 numaraya 3 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtildi.
Fotomaç'ın derlediği habere göre; geçen sezon Cagliari'de kiralık oynayan bu sezonda da yeniden Sassari adasının takımına dönmek isteyen Endonezya doğumlu oyuncunun bu teklife vereceği cevap henüz net değil.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...