23 Temmuz 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan sürpriz Radja Nainggolan harekatı! 3 yıllık sözleşme teklif edildi

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde başarı yakalayacak bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarına devam ediyor. Siyah beyazlılar, yıldız isimlerle görüşmelerini sürdürürken gündeme son olarak Radja Nainggolan geldi. İtalyan basını da Kara Kartal'ın ilgisi olduğunu duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan sürpriz Radja Nainggolan harekatı! 3 yıllık sözleşme teklif edildi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 23.07.2021

Transfer çalışmalarını sürdüren siyahbeyazlılarla ilgili sürpriz iddialara bir yenisi daha eklendi. Özellikle İtalya'dan Türkiye ile ilgili haberler ciddi reyting getirdiği için her gün bir takımına Serie A'da forma giyen bir oyuncunun yazılması gelenek haline geldi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan sürpriz Radja Nainggolan harekatı! 3 yıllık sözleşme teklif edildi

La Gazzetta Dello Sport'a göre, Inter'le sözleşmesini feshetmek için 2 milyon euro isteyen Belçikalı orta saha oyuncusu Radja Nainggolan'a Beşiktaş talip oldu. Haberde Beşiktaş'ın, İnter yönetiminin "1.2 milyon euro al git" dediği Nainggolan'ın kapısını çaldığı ve 33 yaşındaki 10 numaraya 3 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtildi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan sürpriz Radja Nainggolan harekatı! 3 yıllık sözleşme teklif edildi

Fotomaç'ın derlediği habere göre; geçen sezon Cagliari'de kiralık oynayan bu sezonda da yeniden Sassari adasının takımına dönmek isteyen Endonezya doğumlu oyuncunun bu teklife vereceği cevap henüz net değil.

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