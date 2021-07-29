29 Temmuz 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın Luuk de Jong'u istiyor!

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda zirveye oynayacak bir kadro oluşturmak isteyen Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir takımla boy göstermek isteyen siyah-beyazlılarda gündem golcü transferi... Teknik direktör Sergen Yalçın ise kadrosunda Hollandalı forvet Luuk de Jong'u görmek istiyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın Luuk de Jong'u istiyor!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 29.07.2021

Beşiktaş'ın transfer listesinin en sıralarında yer alan Luuk de Jong'un yeni adresinin neresi olacağı Hollanda basını tarafından da yakından takip ediliyor. PSV'nin de oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunurken, kariyerini Sevilla'da sürdüren yıldız forveti isteyen bir diğer kulüp ise Beşiktaş...

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın Luuk de Jong'u istiyor!

Fakat yüksek maliyeti nedeniyle görüşmeler ağır ilerlerken, Hollanda basını bu transfer temaslarıyla ilgili önemli bir haber yaptı. Fotomaç'ın "Eindhovens Dagblad" adlı kuruluştan derlediği haberde, PSV'yi takip eden Rik Elfrink Twitter'da şunları yazdı:

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın Luuk de Jong'u istiyor!

"Beşiktaş, Luuk de Jong için devrede. Türk şampiyonunun antrenörü ondan etkileniyor. Beşiktaş tarafından kiralama formülü de araştırılıyor ancak bunun işe yarayıp yaramayacağını ve De Jong'un ilgilenip ilgilenmediği şu an için şüpheli. Ağustos ortasına kadar bazı şeyler netleşecektir"

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın Luuk de Jong'u istiyor!

8 MİLYON EURO SAÇMALIK

Öte yandan Luuk De Jong için PSV'nin kulübü Sevilla'ya 8.5 milyon euro teklif ettiği iddia edilmişti. Ancak Eindhoven Dagblad gazetesi; "PSV, Luuk de Jong için henüz bir teklifte bulunmadı. Bahsedilen sekiz milyon euro miktarı tamamen saçmalık" şeklinde bir haber yaptı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın Luuk de Jong'u istiyor!

Malen'i Dortmund'a 30 milyon euro'ya sattığı için PSV'nin 12.5 milyon euro'ya sattığı De Jong'u 8.5 milyon euro'ya geri alacağı iddia edilmişti.

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