Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın Luuk de Jong'u istiyor!
Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda zirveye oynayacak bir kadro oluşturmak isteyen Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir takımla boy göstermek isteyen siyah-beyazlılarda gündem golcü transferi... Teknik direktör Sergen Yalçın ise kadrosunda Hollandalı forvet Luuk de Jong'u görmek istiyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ın transfer listesinin en sıralarında yer alan Luuk de Jong'un yeni adresinin neresi olacağı Hollanda basını tarafından da yakından takip ediliyor. PSV'nin de oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunurken, kariyerini Sevilla'da sürdüren yıldız forveti isteyen bir diğer kulüp ise Beşiktaş...
Fakat yüksek maliyeti nedeniyle görüşmeler ağır ilerlerken, Hollanda basını bu transfer temaslarıyla ilgili önemli bir haber yaptı. Fotomaç'ın "Eindhovens Dagblad" adlı kuruluştan derlediği haberde, PSV'yi takip eden Rik Elfrink Twitter'da şunları yazdı:
8 MİLYON EURO SAÇMALIK
Öte yandan Luuk De Jong için PSV'nin kulübü Sevilla'ya 8.5 milyon euro teklif ettiği iddia edilmişti. Ancak Eindhoven Dagblad gazetesi; "PSV, Luuk de Jong için henüz bir teklifte bulunmadı. Bahsedilen sekiz milyon euro miktarı tamamen saçmalık" şeklinde bir haber yaptı.
Malen'i Dortmund'a 30 milyon euro'ya sattığı için PSV'nin 12.5 milyon euro'ya sattığı De Jong'u 8.5 milyon euro'ya geri alacağı iddia edilmişti.
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