"Beşiktaş, Luuk de Jong için devrede. Türk şampiyonunun antrenörü ondan etkileniyor. Beşiktaş tarafından kiralama formülü de araştırılıyor ancak bunun işe yarayıp yaramayacağını ve De Jong'un ilgilenip ilgilenmediği şu an için şüpheli. Ağustos ortasına kadar bazı şeyler netleşecektir"