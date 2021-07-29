Beşiktaş, geçen sezonki performansıyla taraflı tarafsız herkesin takdirini toplayan Rachid Ghezzal'ı yeniden kadrosuna katmak için gün sayarken, bu transferde aksi bir durum yaşanması halinde B planını devreye sokacak. Siyah beyazlılar Cezayirli yıldız olmazsa Rony Lopes için temaslarını sıklaştıracak. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, geçen sezonki performansıyla şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Ghezzal'ı yeniden kadrosuna katmak için gün sayarken, bu transferde aksi bir durumla karşılaşması halinde B planını devreye sokacak.

Fotomaç'ın haberine göre, siyah-beyazlıların hedefindeki isim ise Rony Lopes... Beşiktaş, 25 yaşındaki Portekizli sağ kanat oyuncusunun transferi bekletiyor.

Önümüzdeki günlerde netleşmesi beklenen Ghezzal transferi sonrası Lopes için hamle yapılıp yapılmayacağı belli olacak. Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olan yıldız oyuncunun Sevilla ile sözleşmesi 2024 yılında bitiyor.

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