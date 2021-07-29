29 Temmuz 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne havlu attı! Beşiktaş'a dev gelir kaldı

G.Saray elendi... Beşiktaş'a dev gelir!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 29.07.2021 Giriş Tarihi: 29.07.2021

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde PSV'ye elenmesi sonrasında ülkemizi Devler Ligi'nde sadece Beşiktaş temsil edecek. Siyah-beyazlılar, sarı-kırmızılıların elenmesiyle birlikte dev gelirin de sahibi oldu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Galatasaray'ın elenmesiyle Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde tek başına temsil edecek olan Beşiktaş, dev gelirin sahibi oldu.

PSV'ye her iki maçta da mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ne ön elemelerde veda eden ve hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecekken, Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne direkt grup aşamasından başlayacak.

Galatasaray'ın elenmesiyle Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nden elde edilecek gelire tek başına sahip olacak. Siyah-beyazlı takımın, galibiyet ya da beraberlikte ödenen ücretler hariç, Şampiyonlar Ligi'ne katılım nedeniyle en az 26 milyon Euro gelir elde etmesi bekleniyor.

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