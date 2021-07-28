Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier'ı tekrar kadrosuna katmak için girişimlerine devam ediyor. Siyah-beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi, 2 yıldız isim konusunda A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündemin 1 numaralı maddesi Rosier ve Ghezzal... İki yıldızın transferi konusunda henüz mutlu sona ulaşamayan siyah-beyazlılarda başkan Ahmet Nur Çebi müjdeli haberi verdi.

TFF genel kurulu sonrası A Spor'a özel açıklamalarda bulunan Çebi, hem Rosier hem de Ghezzal transferlerinde son aşamaya geldiklerini söyledi.

İşte o sözler:

Hem Rosier hem de Ghezzal ile ilgili görüşüyoruz. İkisi de yakın. Henüz atılmış imzalar yok. İşin sonuna gelindi. Ghezzal'da da Rosier'de de bir yere geldik ama oldu demek için imza atmamız gerekiyor.

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