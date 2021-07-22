22 Temmuz 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Mert Günok hamlesi! Flaş Ersin detayı...

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak mücadeleler öncesi kaleye tecrübeli bir isim dahil etmek isteyen yönetim Mert Günok konusunda harekete geçti. Siyah-beyazlılar Ersin Destanoğlu satılsın ya da satılmasın tecrübeli eldiveni kadroya katacak. İşte son detaylar... (BJK spor haberleri)

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Mert Günok hamlesi! Flaş Ersin detayı...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 22.07.2021

Beşiktaş, Avrupa'dan iyi bir teklif gelmesi halinde kaleci Ersin Destanoğlu'nu gönderip, yerine Medipol Başakşehir'den Mert Günok'u transfer etmek istiyordu. Ancak Destanoğlu için beklenen rakamlar gelmedi. 20 yaşındaki eldiven büyük olasılıkla siyah-beyazlı takımda devam edecek. Yönetim ise Ersin'in kalması halinde bile Mert'i kadroya katma kararı aldı. Yapılan görüşmelerde 32 yaşındaki kaleci, Beşiktaş'ta forma giymeyi kabul etti ve pazarlıklarda fazla zorluk çıkarmadan teklife "Evet" dedi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Mert Günok hamlesi! Flaş Ersin detayı...

BAYRAM SONRASI AÇIKLANACAK

Başkan Ahmet Nur Çebi, milli kaleciye 2 yıllık kontrat ve senelik 1 milyon Euro maaş önerdi. Sabah'ın haberine göre siyah-beyazlılar, Mert'in kulübü Medipol Başakşehir'e de 1 milyon Euro bonservis bedeli teklif etti. Yönetim, bayram sonrasında bu transfere nokta koyacak. Bu arada geçtiğimiz sezon turuncu-lacivertlilerle 29 maça çıkan ve kalesinde 50 gol gören Mert, son haftalarda eldivenleri Volkan Babacan'a kaptırmıştı.

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