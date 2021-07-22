Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Mert Günok hamlesi! Flaş Ersin detayı...

Beşiktaş, Avrupa'dan iyi bir teklif gelmesi halinde kaleci Ersin Destanoğlu'nu gönderip, yerine Medipol Başakşehir'den Mert Günok'u transfer etmek istiyordu. Ancak Destanoğlu için beklenen rakamlar gelmedi. 20 yaşındaki eldiven büyük olasılıkla siyah-beyazlı takımda devam edecek. Yönetim ise Ersin'in kalması halinde bile Mert'i kadroya katma kararı aldı. Yapılan görüşmelerde 32 yaşındaki kaleci, Beşiktaş'ta forma giymeyi kabul etti ve pazarlıklarda fazla zorluk çıkarmadan teklife "Evet" dedi.