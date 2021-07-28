28 Temmuz 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Galatasaray'a transfer cevabı! "Centilmenlik tek taraflı olur"

Beşiktaş'tan G.Saray'a transfer yanıtı! Centilmenlik tek taraflı olur
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 28.07.2021 Giriş Tarihi: 28.07.2021

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Ghezzal sorusunu da yanıtlayan Çebi, "Biz şimdi alırsak Beşiktaş'ı tehlikeye mi sokacağız? Kendine göre bir açıklaması olmuş, saygı duyuyorum. Futbolcu zaten Beşiktaş'ın futbolcusuydu. Geçenlerde bir ifadesini okudum, kendisine değer veriyorum. Centilmenlik tek taraflı olur, biz en kralını yaptık" dedi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TFF Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katıldı. Toplantının ardından A Spor'a özel açıklamalar yapan Çebi, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın açıklamalarına cevap verdi. Başkan Çebi, Burak Elmas'ın Rachid Ghezzal için; "Galatasaray'ın geleceği adına bu parayı veremeyiz" sözlerine cevaben, "Biz şimdi alırsak Beşiktaş'ı tehlikeye mi sokacağız?" ifadelerini kullandı. Çebi yaptığı açıklamada, "Kendine göre bir açıklaması olmuş, saygı duyuyorum. Futbolcu zaten Beşiktaş'ın futbolcusuydu. Geçenlerde bir ifadesini okudum, kendisine değer veriyorum. Centilmenlik tek taraflı olur, biz en kralını yaptık" dedi.

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