28 Temmuz 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Alex Teixeira sözleri! "Transferde git gel yaşıyoruz"

Çebi'den Teixeira sözleri!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 28.07.2021 Giriş Tarihi: 28.07.2021

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi A Spor'a konuştu. Siyah beyazlı kulübün transfer gündeminde de olan Alex Teixeira için konuşan Çebi, "Teixeira transferinde git gel yaşıyoruz. Futbolcular en iyi ücreti almaya çalışıyor haklı olarak, biz de en azını vermeye çalışıyoruz. İmza atılmadan transfer yapılmış sayılmaz" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, transfer gündemlerinde olan Brezilyalı yıldız Alex Teixeira hakkında konuştu. Transferde git gel yaşadıklarını ifade eden Çebi, "İmza atılmadan transfer yapılmış sayılmaz" dedi.

İşte o sözler...

"Eski kadroyu bozmamaya çalışacağım dedim ve bozmamaya çalışıyorum, bu sene 1-2 ilaveyle daha başarılı olacağımıza inanıyorum. Bu senenin favorisi Beşiktaş'tır, ben yine iddia ediyorum."

"Teixeira transferinde git gel yaşıyoruz. Futbolcular en iyi ücreti almaya çalışıyor haklı olarak, biz de en azını vermeye çalışıyoruz. İmza atılmadan transfer yapılmış sayılmaz."

Çebi'den Teixeira sözleri!

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