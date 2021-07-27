Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer harekatını sürdürüyor! Levent Mercan, Luuk de Jong, Lucas Fernando... | BJK haberleri
Son dakika Beşiktaş haberleri... Son şampiyon Beşiktaş, gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. 3 kulvarda yarışacak bir kadro kurmak isteyen Kartal'da, Sergen Yalçın'ın hazırladığı rapora göre hareket edilecek. Transfer listesine yeni isimler eklendi. Levent Mercan, Luuk de Jong, Lucas Fernando gibi isimler ile ilgili görüşmeler de devam ediyor. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve detayları... (BJK haberleri)
Gelecek sezon tranfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 3 kulvarda mücadele edecek bir takım kurmak için kolları sıvadı. İşte Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimler...
VALENTINE ROSIER
Kartal, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadroya katılan ve kısa sürede taraftarın sevgilisi haline gelen Valentine Rosier'de büyük aşama kaydetti. Transferin kısa süre içerisinde bitirilmesi bekleniyor.
RACHID GHEZZAL
İsmi uzun bir süre Galatasaray ile anılan Rachid Ghezzal ile her konuda anlaşan Beşiktaş, Leicester City ile pazarlıklarını sürdürüyor. Rachid Ghezzal ve Valentine Rosier'in imzaları an meselesi.
LEVENT MERCAN
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Schalke 04'ün 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Münir Levent Mercan'ı gündemine aldı. Orta sahada oynayan Levent Mercan, her iki ayağını da etkili şekilde kullanabilmesiyle dikkat çekiyor.
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DIEGO GODIN
Uzun süredir gündemde yer alan Uruguaylı yıldız Diego Godin ile her konuda anlaşan Kartal, Cagliari ile pazarlık masasına oturdu. İtalyan ekibine "Maaşının %40'ını biz ödeyelim" teklifi yapıldı, acilen yanıt bekleniyor.
LUCAS FERNANDO
Çin ekibi Beijing Guoan ile yaptığı fesih görüşmelerinde sona gelen Lucas Fernando için Beşiktaş'ın ilgisi devam ediyor. Brezilyalı futbolcu da Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyor.
LUUK DE JONG
Deneyimli bir forvet arayan Beşiktaş, Luuk De Jong için yeniden devreye girdi. Kartal'ın transferde en büyük rakibi Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven.
RADJA NAINGGOLAN
Inter forması giyen Belçikalı Nainggolan için devreye giren Beşiktaş, yıllık 1.5 milyon euro teklifte bulunmuştu. Belçikalı yıldız Çizme'de kalmak istediğini belirtti. Nainggolan'ın Cagliari'ye transfer olması bekleniyor.
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