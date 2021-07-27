27 Temmuz 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer harekatını sürdürüyor! Levent Mercan, Luuk de Jong, Lucas Fernando... | BJK haberleri

Son dakika Beşiktaş haberleri... Son şampiyon Beşiktaş, gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. 3 kulvarda yarışacak bir kadro kurmak isteyen Kartal'da, Sergen Yalçın'ın hazırladığı rapora göre hareket edilecek. Transfer listesine yeni isimler eklendi. Levent Mercan, Luuk de Jong, Lucas Fernando gibi isimler ile ilgili görüşmeler de devam ediyor. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve detayları... (BJK haberleri)

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer harekatını sürdürüyor! Levent Mercan, Luuk de Jong, Lucas Fernando... | BJK haberleri
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 27.07.2021

Gelecek sezon tranfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 3 kulvarda mücadele edecek bir takım kurmak için kolları sıvadı. İşte Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimler...

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer harekatını sürdürüyor! Levent Mercan, Luuk de Jong, Lucas Fernando... | BJK haberleri

VALENTINE ROSIER

Kartal, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadroya katılan ve kısa sürede taraftarın sevgilisi haline gelen Valentine Rosier'de büyük aşama kaydetti. Transferin kısa süre içerisinde bitirilmesi bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer harekatını sürdürüyor! Levent Mercan, Luuk de Jong, Lucas Fernando... | BJK haberleri

RACHID GHEZZAL

İsmi uzun bir süre Galatasaray ile anılan Rachid Ghezzal ile her konuda anlaşan Beşiktaş, Leicester City ile pazarlıklarını sürdürüyor. Rachid Ghezzal ve Valentine Rosier'in imzaları an meselesi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer harekatını sürdürüyor! Levent Mercan, Luuk de Jong, Lucas Fernando... | BJK haberleri

LEVENT MERCAN

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Schalke 04'ün 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Münir Levent Mercan'ı gündemine aldı. Orta sahada oynayan Levent Mercan, her iki ayağını da etkili şekilde kullanabilmesiyle dikkat çekiyor.

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Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer harekatını sürdürüyor! Levent Mercan, Luuk de Jong, Lucas Fernando... | BJK haberleri

DIEGO GODIN

Uzun süredir gündemde yer alan Uruguaylı yıldız Diego Godin ile her konuda anlaşan Kartal, Cagliari ile pazarlık masasına oturdu. İtalyan ekibine "Maaşının %40'ını biz ödeyelim" teklifi yapıldı, acilen yanıt bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer harekatını sürdürüyor! Levent Mercan, Luuk de Jong, Lucas Fernando... | BJK haberleri

LUCAS FERNANDO

Çin ekibi Beijing Guoan ile yaptığı fesih görüşmelerinde sona gelen Lucas Fernando için Beşiktaş'ın ilgisi devam ediyor. Brezilyalı futbolcu da Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer harekatını sürdürüyor! Levent Mercan, Luuk de Jong, Lucas Fernando... | BJK haberleri

LUUK DE JONG

Deneyimli bir forvet arayan Beşiktaş, Luuk De Jong için yeniden devreye girdi. Kartal'ın transferde en büyük rakibi Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer harekatını sürdürüyor! Levent Mercan, Luuk de Jong, Lucas Fernando... | BJK haberleri

RADJA NAINGGOLAN

Inter forması giyen Belçikalı Nainggolan için devreye giren Beşiktaş, yıllık 1.5 milyon euro teklifte bulunmuştu. Belçikalı yıldız Çizme'de kalmak istediğini belirtti. Nainggolan'ın Cagliari'ye transfer olması bekleniyor.

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