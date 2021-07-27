27 Temmuz 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş-Başakşehir maçında ilk 11'ler belli oldu!

Beşiktaş-Başakşehir maçında ilk 11'ler belli oldu!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 27.07.2021 Giriş Tarihi: 27.07.2021

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanacak mücadele öncesi iki takımın ilk 11'i belli oldu. (BJK spor haberleri)

Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla tamamlayan ve 3 kulvarda mücadele edecek olan Beşiktaş, hazırlık maçında Başakşehir ile karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇINDA İLK 11'LER
Beşiktaş: Utku, Necip, Welinton, Serdar, Rıdvan, Josef, Salih, Ljajic, Gökhan, N'Koudou, Güven

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Duarte, Ravil, Lima, Tolga, Zulj, Visca, Berkay, Ömer Ali, Gulbrandsen

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Beşiktaş - Başakşehir maçı 27 Temmuz Salı günü saat 19:00'da Nevzat Demir Tesisleri'nde karşı karşıya gelecek. Mücadelenin yayıncısı bulunmuyor.

BEŞİKTAŞ'IN İSPANYA KAMPI İPTAL EDİLDİ!
24 Temmuz-4 Ağustos tarihlerinde İspanya'da 3 hazırlık maçı oynamayı planlayan siyah beyazlılar, Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle İspanya kampını iptal etmişti.

MAÇTA ÖZEL TAKTİK DENEMESİ YAPILACAK!
Ümraniye Tesisleri'nde saat 19.00'de oynanacak karşılaşma öncesi sürpriz bir gelişme yaşandı. Maçın Beşiktaş'ın YouTube kanalında yayınlanması için bütün hazırlıklar tamamlanmışken Yalçın devreye girdi. Maçta taktik denemeler yapacağı öğrenilen Yalçın, karşılaşmanın canlı olarak yayınlanmamasını istedi.

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