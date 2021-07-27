27 Temmuz 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'den transfer müjdesi!

Çebi'den transfer müjdesi!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 27.07.2021 Giriş Tarihi: 27.07.2021

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, AVcılar Beşiktaşlılar Derneği'nde açıklamalarda bulundu. Çebi, "Transfer müjdeleri tabii ki olacak ama ben ne isim veririm, ne tarih veririm. Bir şey söyleyemem. Transfer, imzalar atılmadan bir yöneticinin, başkanın cevap verebileceği bir konu değil. Bu tür şeyler kulübe, futbolcuya, Beşiktaş'a zarar veriyor." dedi. (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, AVcılar Beşiktaşlılar Derneği'nde açıklamalarda bulundu.

İŞTE O AÇIKLAMALAR;

Eski yönetimin mevcut yönetimi eleştirdiği böyle bir başka dönem olmadı. Seçimden sonra herkes yönetimin etrafında toplanırdı. Yüzde 10'luk bir kısım trol hesaplarla bize zarar vermeye çalışırken Beşiktaş'a zarar veriyor.

Beşiktaş'ı mali anlamda yürür hale getirdik. Herkes 'bu takım küme düşer' derken ben 'şampiyon olacağız' diyenlerdenim. Bir şeye inanmazsanız onu yapma şansınız olmaz.

Bu sene şampiyon olduk. Temennimiz seneye de olmak. Bu değerli camiaya hizmet etmek bizim için şereftir. Abuk sabuk şekilde eleştirildiğimiz yerler oluyor. Bu eleştirilerin kimler tarafından yapıldığını şahsen biliyorum.

Transfer müjdeleri tabii ki olacak ama ben ne isim veririm, ne tarih veririm. Bir şey söyleyemem. Transfer, imzalar atılmadan bir yöneticinin, başkanın cevap verebileceği bir konu değil. Bu tür şeyler kulübe, futbolcuya, Beşiktaş'a zarar veriyor. İmzalar atıldığı gün deklare ediliyor. Bunun dışında yöneticilerimiz de, biz de bilgi veremeyiz.
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