26 Temmuz 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Daniele Rugani hamlesi!

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında savunma hattını Daniele Rugani ile doldurmak için harekete geçti. Siyah-beyazlılar bonservisi Juventus'ta olan futbolcu için görüşmelere başlayacak. (BJK spor haberleri)

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Daniele Rugani hamlesi!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 26.07.2021

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta, stoper bölgesi için flaş bir isim gündeme geldi. Siyah beyazlılar, Juventus'un yıldız stoperi Rugani'yi kadrosuna katmak istiyor. Fotomaç'ın haberine göre Vida ve Welinton'u rahatlatacak bir savunmacı alacak olan Kartal, Rugani'yi gözüne kestirdi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Daniele Rugani hamlesi!

Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın'ın da onayını aldı ve Rugani transferi için İtalyan deviyle görüşmelere başladı. Kartal'ın, bu transferi kiralık olarak bitirmek istediği iddia edildi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Daniele Rugani hamlesi!

Rugani'nin, Juventus ile 2023 yılına kada sözleşmesi bulunuyor. İtalyan oyuncu, geçtiğimiz sezonun devre arasında Cagliari'ye transfer olmuştu. 1.90 boyundaki stoper, kariyerinde, Empoli ve Rennes formaları da giydi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Daniele Rugani hamlesi!

Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olan Rugani, 7 kez de İtalya Milli Takımı forması giydi. Yıldız oyuncu; defans bölgesinde, oyun kurma özelliği, teknik yapısı, hızı ve pozisyon alma becerisiyle ön plana çıkıyor. Kulüp kariyerinde 247 resmi maça çıkan Rugani, 15 gol, 4 asist yaptı. Milli formayı 7 kez terleten 1.90 boyundaki futbolcu, oynadığı mevkiye rağmen kariyerinde hiç kırmızı kart görmedi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'tan çifte 'Diego' hamlesi! Beşiktaş'tan çifte 'Diego' hamlesi!
Kartal'da gözler Teixeira'da! İşte o tarih Kartal'da gözler Teixeira'da! İşte o tarih
Ghezzal'dan büyük fedakarlık! Ghezzal'dan büyük fedakarlık!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör