Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Daniele Rugani hamlesi!
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında savunma hattını Daniele Rugani ile doldurmak için harekete geçti. Siyah-beyazlılar bonservisi Juventus'ta olan futbolcu için görüşmelere başlayacak. (BJK spor haberleri)
Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın'ın da onayını aldı ve Rugani transferi için İtalyan deviyle görüşmelere başladı. Kartal'ın, bu transferi kiralık olarak bitirmek istediği iddia edildi.
Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olan Rugani, 7 kez de İtalya Milli Takımı forması giydi. Yıldız oyuncu; defans bölgesinde, oyun kurma özelliği, teknik yapısı, hızı ve pozisyon alma becerisiyle ön plana çıkıyor. Kulüp kariyerinde 247 resmi maça çıkan Rugani, 15 gol, 4 asist yaptı. Milli formayı 7 kez terleten 1.90 boyundaki futbolcu, oynadığı mevkiye rağmen kariyerinde hiç kırmızı kart görmedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...