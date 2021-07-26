26 Temmuz 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın gündeminde olan Alex Teixeira için geri sayıma geçildi

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BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 26.07.2021

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın uzun süredir görüştüğü ve beklemeye geçtiği Alex Teixeira konusunda artık geri sayıma geçildi. Brezilyalı futbolcu 1-2 gün için kararını açıklayacak. (BJK spor haberleri)

Beşiktaş'ın en büyük transfer hedeflerinden biri olan Alex Teixeira konusunda artık son viraja girildi. Takvim'in haberine göre uzun süredir görüşülen Brezilyalı yıldızın geleceğiyle ilgili kararını yarın vereceği öğrenildi. Beşiktaş'ın yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri'nden iki kulüpten de teklif alan Teixeira'nın kararını büyük bir merakla bekleniyor. Alınan bilgilere göre Sambacı'nın Dubai'de görüştüğü Al Nasr veya Al Duhail'den birisini seçmesi daha yüksek bir ihtimal.
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