26 Temmuz 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Rachid Ghezzal'dan Beşiktaş'a transferi için büyük fedakarlık!

Ghezzal'dan büyük fedakarlık!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 26.07.2021

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş anlaşmaya vardığı Rachid Ghezzal transferinde Leicester City ile pazarlıklarını sürüyor. Cezayirli futbolcu kulübü ile görüşerek bu transferde kolaylık istedi. İşte siyah-beyazlıların sunduğu o teklif ve detaylar... (BJK spor haberleri)

İsmi uzun bir süre Galatasaray ile anılan Rachid Ghezzal ile her konuda anlaşan Beşiktaş, Leicester City ile pazarlıklarını sürdürüyor. Takvim'in haberine göre İngiliz kulübü 3.5 milyon Euro isterken, Siyah-Beyazlılar rakamı 2.5 milyon Euro'ya çekmeye çalışıyor. Alınan bilgilere göre Ghezzal da transferinin bir an önce tamamlanması için pazarlıklara dahil olmuş durumda. Cezayirli yıldızın Leicester'lı yetkililerle yaptığı görüşmelerde transferinde kolaylık istediği belirlendi. Pazarlıkların 1-2 güne sonuçlanması bekleniyor.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'tan çifte 'Diego' hamlesi! Beşiktaş'tan çifte 'Diego' hamlesi!
Beşiktaş'tan Daniele Rugani hamlesi! Beşiktaş'tan Daniele Rugani hamlesi!
Kartal'da gözler Teixeira'da! İşte o tarih Kartal'da gözler Teixeira'da! İşte o tarih
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör