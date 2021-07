Son dakika spor haberleri: Beşiktaş anlaşmaya vardığı Rachid Ghezzal transferinde Leicester City ile pazarlıklarını sürüyor. Cezayirli futbolcu kulübü ile görüşerek bu transferde kolaylık istedi. İşte siyah-beyazlıların sunduğu o teklif ve detaylar... (BJK spor haberleri)

İsmiuzun bir süre Galatasaray ile anılan Rachid Ghezzal ile her konuda anlaşan Beşiktaş Leicester City ile pazarlıklarını sürdürüyor. Takvim 'in haberine göre İngiliz kulübü 3.5 milyon Euro isterken, Siyah-Beyazlılar rakamı 2.5 milyon Euro'ya çekmeye çalışıyor. Alınan bilgilere göre Ghezzal da transferinin bir an önce tamamlanması için pazarlıklara dahil olmuş durumda. Cezayirli yıldızın Leicester'lı yetkililerle yaptığı görüşmelerde transferinde kolaylık istediği belirlendi. Pazarlıkların 1-2 güne sonuçlanması bekleniyor.