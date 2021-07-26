26 Temmuz 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Meksika basınından flaş iddia! Beşiktaş Luis Abram'ı takip ediyor

Meksika basınından flaş iddia! Beşiktaş Abram'ı takip ediyor
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 26.07.2021

Savunmaya takviye hapma hedefinde olan Beşiktaş ile ilgili Meksika basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Meksika takımlarından Tigres’in bonservisi elinde bulunan Luis Abram’la ilgilendiği yazılırken oyuncuyu Beşiktaş’ın da takip ettiği kaydedildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta takviye yapılması düşünülen mevkilerin başında stoper hattı geliyor.

Godin için çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fotomaç'ın Meksika basınından derlediği habere göre, stoper arayışında bulunan Meksika ekiplerinden Tigres'in bonservisi elinde bulunan Luis Abram'la ilgilendiği ifade edilirken oyuncuyu Beşiktaş'ın da takip ettiği vurgulandı.

Bonservisi elinde olan 25 yaşındaki stoperin yeni adresinin kısa sürede belli olması bekleniyor.

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