Savunmaya takviye hapma hedefinde olan Beşiktaş ile ilgili Meksika basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Meksika takımlarından Tigres’in bonservisi elinde bulunan Luis Abram’la ilgilendiği yazılırken oyuncuyu Beşiktaş’ın da takip ettiği kaydedildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta takviye yapılması düşünülen mevkilerin başında stoper hattı geliyor.

Godin için çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fotomaç'ın Meksika basınından derlediği habere göre, stoper arayışında bulunan Meksika ekiplerinden Tigres'in bonservisi elinde bulunan Luis Abram'la ilgilendiği ifade edilirken oyuncuyu Beşiktaş'ın da takip ettiği vurgulandı.

Bonservisi elinde olan 25 yaşındaki stoperin yeni adresinin kısa sürede belli olması bekleniyor.

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