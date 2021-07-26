Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yönetimden transferlerin mümkün olduğunca erken bitirlmesini istedi. Yalçın, "Sezon başlamadan forvet konusunu mutlaka çözelim" dedi. Asbaşkan Emre Kocadağ ise, "Menajerler yüzünden anlaştıklarımıza bile imza attıramıyoruz. Ama mümkün olan en iyi transferleri yapacağız" ifadelerini kullandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları tam gaz devam ederken, teknik direktör Sergen Yalçın'ın yönetimden bir kez daha transferlerin mümkün olduğunca erken bitirilmesini istediği öğrenildi.

Fotomaç'ta yer alan habere göre, Asbaşkan Emre Kocadağ ile yaptığı telefon görüşmesinde listedeki isimlerin transfer durumları hakkında bilgi alan başarılı çalıştırıcının, "Ağustos ayına geldik sayılır. Golcü eksiğimiz ne kadar erken giderilirse o kadar iyi olur. Sezon başlamadan en azından bu sıkıntıyı çözelim" dediği bildirildi.

Kocadağ'ın ise "Menajerler yüzünden anlaştığımız oyunculara bile imza attıramıyoruz. Ama mümkün olan en iyi transferleri yapacağız. Merak etme hocam" cevabı verdiği gelen haberler arasında.

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