26 Temmuz 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Radja Nainggolan'a zam! Temaslar hızlandı

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş, kadrosuna katmak istediği Alex Teixeira'nın bitmek bilmeyen nazları yüzünden rotasını İnter'in Belçikalı yıldızı Radja Nainggolan'a çevirmişti. Belçikalı on numaranın inadını kırmak isteyen Kartal, yıllık 1.5 milyon euro'luk teklifini 1.7'ye çıkardı. İtalya basını "Beşiktaş, Nainggolan için iyi bir seçenek" diye yazdı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Radja Nainggolan'a zam! Temaslar hızlandı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 26.07.2021

10 numara transferi için uzun süredir Alex Teixeira ile görüşen Beşiktaş, sambacının bitmek bilmeyen nazları yüzünden rotasını İnter'in Belçikalı yıldızı Radja Nainggolan'a çevirmişti. Fotomaç'ın haberine göre 33 yaşındaki futbolcuya 2 yıl için 3 milyon euro teklif eden siyah-beyazlı yönetim, rakam yükseltti.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Radja Nainggolan'a zam! Temaslar hızlandı

Gelen haberlere göre İtalya'da kalmak isteyen Nainggolan'a yeni bir teklif yapıldığı ve sezon başı 1.7 milyon euro'dan 2 yıl için 3.4 milyon euro önerildiği kayedildi. İtalyan basınında da yer alan haberlerde 33 yaşındaki futbolcunun İnter'de devam etmesinin zor olduğu belirtilerek "Radja için Türkiye iyi bir seçenek" yorumları yapıldı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Radja Nainggolan'a zam! Temaslar hızlandı

Öte yandan Nainggolan'ın sözleşmesini feshetmek için İnter'den 2 milyon euro istediği, İnter'in ise 1.2 milyon euro verebileceğini oyuncuya ilettiği ifade edildi. Belçikalı 10 numara, geçen sezon kiralık gittiği Cagliari ile Serie A'da 26 maçta 1 gol atmıştı.

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