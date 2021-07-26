Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Radja Nainggolan'a zam! Temaslar hızlandı
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş, kadrosuna katmak istediği Alex Teixeira'nın bitmek bilmeyen nazları yüzünden rotasını İnter'in Belçikalı yıldızı Radja Nainggolan'a çevirmişti. Belçikalı on numaranın inadını kırmak isteyen Kartal, yıllık 1.5 milyon euro'luk teklifini 1.7'ye çıkardı. İtalya basını "Beşiktaş, Nainggolan için iyi bir seçenek" diye yazdı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
10 numara transferi için uzun süredir Alex Teixeira ile görüşen Beşiktaş, sambacının bitmek bilmeyen nazları yüzünden rotasını İnter'in Belçikalı yıldızı Radja Nainggolan'a çevirmişti. Fotomaç'ın haberine göre 33 yaşındaki futbolcuya 2 yıl için 3 milyon euro teklif eden siyah-beyazlı yönetim, rakam yükseltti.
Gelen haberlere göre İtalya'da kalmak isteyen Nainggolan'a yeni bir teklif yapıldığı ve sezon başı 1.7 milyon euro'dan 2 yıl için 3.4 milyon euro önerildiği kayedildi. İtalyan basınında da yer alan haberlerde 33 yaşındaki futbolcunun İnter'de devam etmesinin zor olduğu belirtilerek "Radja için Türkiye iyi bir seçenek" yorumları yapıldı.
Öte yandan Nainggolan'ın sözleşmesini feshetmek için İnter'den 2 milyon euro istediği, İnter'in ise 1.2 milyon euro verebileceğini oyuncuya ilettiği ifade edildi. Belçikalı 10 numara, geçen sezon kiralık gittiği Cagliari ile Serie A'da 26 maçta 1 gol atmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...