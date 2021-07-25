İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, geride kalan sezon içerisinde ne ligde ne de Devler Ligi arenasında taraftarlarını tatmin edecek bir sonuç alamadı. Merseyside ekibi, yaklaşık 12 kişilik gönderilecekler listesi oluşturdu. Bu isimlerin birkaçı ile yollar ayrılırken, birkaçı ise hâlâ kulüp bulamadı. Kırmızılılar'ın takımdan göndermeyi planladığı isimlerden bir diğeri de Divock Origi...