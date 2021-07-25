25 Temmuz 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Divock Origi bombası! İşte transfer planı...

Beşiktaş yeni sezona yeni bir golcüyle başlamak istiyor. Siyah beyazlılar forvet bölgesine yıldız bir ismi alarak Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı bir grafik çizmek istiyor. Kara Kartal'ın hedefinde iste Liverpool'dan ayrılması beklenen Divock Origi var. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Divock Origi bombası! İşte transfer planı...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 25.07.2021

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, geride kalan sezon içerisinde ne ligde ne de Devler Ligi arenasında taraftarlarını tatmin edecek bir sonuç alamadı. Merseyside ekibi, yaklaşık 12 kişilik gönderilecekler listesi oluşturdu. Bu isimlerin birkaçı ile yollar ayrılırken, birkaçı ise hâlâ kulüp bulamadı. Kırmızılılar'ın takımdan göndermeyi planladığı isimlerden bir diğeri de Divock Origi...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Divock Origi bombası! İşte transfer planı...

Golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş Yönetimi de 26 yaşındaki yıldız için devreye girdi. Fanatik'in haberine göre; Siyah-Beyazlı ekip, 1 senelik daha sözleşmesi bulunan Origi'yi kadrosuna katabilmek adına kiralama önerisinde bulunacak.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Divock Origi bombası! İşte transfer planı...

Bu bölgeye takviye yapmayı planlayan Liverpool'un da Origi'nin kiralanmasına olumlu yanıt vermesi bekleniyor. Ancak tek bir sorun var, o da Origi'nin yıllık maaş yükü.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Divock Origi bombası! İşte transfer planı...

Belçikalı futbolcu, senelik 3.5 milyon Euro kazanıyor. Kara Kartal ise maaşının yarısını Liverpool'un ödemesi teklifini sunarak, bu sorunu çözmek istiyor. Geçen sezon 17 maçta 1 gol ve 2 asistlik performans sergileyen Origi, beklentilerin bir hayli altında kaldı.

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