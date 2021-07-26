26 Temmuz 2021, Pazartesi
Son dakika spor haberi: Beşiktaşlı yönetici Erdal Torunoğulları transfer komitesindeki görevini bıraktı!
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı. Özellikle yaptığı başarılı transferleriyle gündeme gelen siyah beyazlıların yöneticisi Erdal Torunoğulları, transfer komitesindeki görevinden istifa etti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Beşiktaş'ta beklenmedik bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlı kulübün yöneticilerinden Erdal Torunoğulları'nın transfer komitesindeki görevinden ayrıldığı bildirildi. Gelişmeyi Bülent Uslu sosyal medya hesabından duyurdu.
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Erdal Torunoğulları, transfer komitesindeki görevini bırakmış.— Bülent USLU (@bulentuslu1903) July 26, 2021
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