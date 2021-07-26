26 Temmuz 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaşlı yönetici Erdal Torunoğulları transfer komitesindeki görevini bıraktı!

Beşiktaş'ta flaş istifa! Transfer komitesindeki görevini bıraktı
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 26.07.2021 Giriş Tarihi: 26.07.2021

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı. Özellikle yaptığı başarılı transferleriyle gündeme gelen siyah beyazlıların yöneticisi Erdal Torunoğulları, transfer komitesindeki görevinden istifa etti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Beşiktaş'ta beklenmedik bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlı kulübün yöneticilerinden Erdal Torunoğulları'nın transfer komitesindeki görevinden ayrıldığı bildirildi. Gelişmeyi Bülent Uslu sosyal medya hesabından duyurdu.

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