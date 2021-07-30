30 Temmuz 2021, Cuma
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İŞTE VALENTIN ROSIER'İN SÖZLERİ;
"Transfer zorlu bir süreç. Birden fazla söz sahibi var ve doğru bir kariyer tercihi yapmanız gerek. Bazen şartlar istediğiniz yönde ilerlemenize engel olur. Bazen de duygularınız ağır basar."
"Burada hissettiklerim paha biçilemezdi. Bunların karşılıklı olduğunu biliyorum. Çünkü ben Beşiktaş'ın çocuğuyum. Çok sevdik be abi."
"Hayatımda ilk kez kalbimin sesini dinlemem gerektiğini hissettim. Çünkü bazı anlar paradan değerlidir."
Son dakika spor haberi: Beşiktaş Valentin Rosier'i resmen açıkladı
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş uzun süredir görüşme halinde olduğu Valentin Rosier'i resmen açıkladı. (BJK spor haberleri)
Beşiktaş uzun süredir görüşme halinde olduğu ve İstanbul'a getirdiği Valentin Rosier'i sosyal medya hesabında yayınladığı video ile duyurdu.
İŞTE VALENTIN ROSIER'İN SÖZLERİ;
"Transfer zorlu bir süreç. Birden fazla söz sahibi var ve doğru bir kariyer tercihi yapmanız gerek. Bazen şartlar istediğiniz yönde ilerlemenize engel olur. Bazen de duygularınız ağır basar."
"Burada hissettiklerim paha biçilemezdi. Bunların karşılıklı olduğunu biliyorum. Çünkü ben Beşiktaş'ın çocuğuyum. Çok sevdik be abi."
"Hayatımda ilk kez kalbimin sesini dinlemem gerektiğini hissettim. Çünkü bazı anlar paradan değerlidir."
#ÇokSevdikBeAbi ✊🏻 @VRosier19 pic.twitter.com/NyPBInMdcR— Beşiktaş JK (@Besiktas) July 30, 2021
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