31 Temmuz 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Beşiktaş hazırlık maçı

Beşiktaş - Kayserispor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 31.07.2021

Sergen Yalçın yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, 2. hazırlık maçında Kayserispor'u Nevzat Demir Tesisleri'nde konuk edecek. Salih Uçan, Mehmet Topal, Kenan Karaman gibi isimlerin Kayserispor karşısındaki performansları merak ediliyor. Mücadelenin yayınlanacağı saat ve kanal da merak konusu. Peki, Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Beşiktaş, Başakşehir maçının ardından bir diğer Süper Lig ekibi Kayserispor ile kozlarını paylaşacak. Son şampiyon Beşiktaş'ın yeni transferlerinin performansı da merak ediliyor. Peki, Beşiktaş-Kayserispor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

31 Temmuz Cumartesi günü Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanacak Beşiktaş-Kayserispor maçı saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma Beşiktaş YouTube kanalında canlı olarak yayınlanacak.

LIONEL CAROLE OYNAYABİLECEK!

Sarı Kırmızılı takımda Silviu Lung, Bernard Mensah, Emrah Başsan, Gustavo Campanharo, Emre Demir forma giymeyeceği maçta yeni transferler Lionel Carole, Onur Bulut gibi isimler oynayacak.

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