17 Temmuz 2021, Cumartesi
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Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor!
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bu sabah yaptığı idmanla devam etti. Siyah beyazlıların, Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon ve streching çalışması ile başladı. İdman, gruplar halinde yapılan kuvvet çalışmaları ve kondisyon koşuları ile sona erdi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon ve streching çalışması ile başladı. Antrenman, gruplar halinde yapılan kuvvet çalışmaları ve kondisyon koşuları ile sona erdi.
Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına 18 Temmuz saat 10.30'da ve 18.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.
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