17 Temmuz 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı oldu!

Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı oldu!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 17.07.2021 Giriş Tarihi: 17.07.2021

Beşiktaş, Futbol A.Ş. Genel Müdürlük görevine Ceyhun Kazancı'nın getirildiğini açıkladı. Siyah beyazlıların, resmi hesabından yapılan duyuruda, "Şirketimize önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Ceyhun Kazancı, BJK Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde görev yapacak ve Beşiktaş JK Derneği ve Şirketler Grubu Genel Müdürü'ne (CEO) raporlayacağı öğrenilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdür Ceyhun Kazancı oldu.

Beşiktaş'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şu şekilde:

"Şirketimize önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Ceyhun Kazancı, BJK Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde görev yapacak ve Beşiktaş JK Derneği ve Şirketler Grubu Genel Müdürü'ne (CEO) raporlayacağı öğrenilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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