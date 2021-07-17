Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdür Ceyhun Kazancı oldu.

Beşiktaş'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şu şekilde:

"Şirketimize önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Ceyhun Kazancı, BJK Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde görev yapacak ve Beşiktaş JK Derneği ve Şirketler Grubu Genel Müdürü'ne (CEO) raporlayacağı öğrenilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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