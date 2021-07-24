24 Temmuz 2021, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta 5 ayrılık! Lens, Güven Yalçın, Ljajic, Douglas ve Umut Nayir gözden çıkarıldı
Son dakika spor haberi: Önümüzdeki sezona iddialı bir giriş yapmayı amaçlayan Beşiktaş'ta transfer operasyonu son sürat devam ederken, gözler bir yandan da takımdan ayrılacak isimlere çevrildi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporuna göre kadro mühendisliği çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılarda 5 isim gözden çıkarıldı. Kara-Kartal'da kadroda düşünülmeyen Lens, Güven Yalçın, Ljajic, Douglas ve Umut Nayir'e teklif gelmesi durumunda veda edilecek.
Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları da sürüyor. Siyah beyazlılar Mehmet Topal, Kenan Karaman ve Salih Uçan'ı kadrosuna katarken Rosier ve Ghezzal'da ise geri sayıma geçmişti.
Kartal'da gelen isimlerden çok gidecek isimler de merak konusuydu. Bu doğrultuda teknik direktör Sergen Yalçın 5 ismi gözden çıkardı. Lens, Güven Yalçın, Ljajic, Douglas ve Umut Nayir'e teklif gelmesi halinde yollar ayrılacak.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...