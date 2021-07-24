24 Temmuz 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta 5 ayrılık! Lens, Güven Yalçın, Ljajic, Douglas ve Umut Nayir gözden çıkarıldı

Ve biletleri kesildi! Beşiktaş'ta 5 ayrılık
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 24.07.2021 Giriş Tarihi: 24.07.2021

Son dakika spor haberi: Önümüzdeki sezona iddialı bir giriş yapmayı amaçlayan Beşiktaş'ta transfer operasyonu son sürat devam ederken, gözler bir yandan da takımdan ayrılacak isimlere çevrildi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporuna göre kadro mühendisliği çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılarda 5 isim gözden çıkarıldı. Kara-Kartal'da kadroda düşünülmeyen Lens, Güven Yalçın, Ljajic, Douglas ve Umut Nayir'e teklif gelmesi durumunda veda edilecek.

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları da sürüyor. Siyah beyazlılar Mehmet Topal, Kenan Karaman ve Salih Uçan'ı kadrosuna katarken Rosier ve Ghezzal'da ise geri sayıma geçmişti.

Kartal'da gelen isimlerden çok gidecek isimler de merak konusuydu. Bu doğrultuda teknik direktör Sergen Yalçın 5 ismi gözden çıkardı. Lens, Güven Yalçın, Ljajic, Douglas ve Umut Nayir'e teklif gelmesi halinde yollar ayrılacak.

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