Son dakika spor haberi: Önümüzdeki sezona iddialı bir giriş yapmayı amaçlayan Beşiktaş'ta transfer operasyonu son sürat devam ederken, gözler bir yandan da takımdan ayrılacak isimlere çevrildi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporuna göre kadro mühendisliği çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılarda 5 isim gözden çıkarıldı. Kara-Kartal'da kadroda düşünülmeyen Lens, Güven Yalçın, Ljajic, Douglas ve Umut Nayir'e teklif gelmesi durumunda veda edilecek.

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları da sürüyor. Siyah beyazlılar Mehmet Topal, Kenan Karaman ve Salih Uçan'ı kadrosuna katarken Rosier ve Ghezzal'da ise geri sayıma geçmişti.

Kartal'da gelen isimlerden çok gidecek isimler de merak konusuydu. Bu doğrultuda teknik direktör Sergen Yalçın 5 ismi gözden çıkardı. Lens, Güven Yalçın, Ljajic, Douglas ve Umut Nayir'e teklif gelmesi halinde yollar ayrılacak.

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