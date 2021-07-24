Son dakika spor haberi: Beşiktaş Burak Kapacak için harekete geçti!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı kuralı sonrası alternatifli bir kadro kurmak isteyen ekipler, yerli oyuncular için de kapsamlı bir şekilde planlarını yapmaya devam ediyor. İlk 11'de 3 yerli ismi oynatmak zorunda olan kulüpler hummalı bir çalışma içine girmiş durumda.



