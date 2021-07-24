24 Temmuz 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Burak Kapacak için harekete geçti!

Son dakika spor haberi: Gelecek sezon 3 kulvarda mücadele verecek Beşiktaş'ta transfer operasyonu sürüyor. Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal ile yeniden anlaşan siyah-beyazlılar, Kenan Karaman, Mehmet Topal ve Salih Uçan transferlerini bitirdi. TFF'nin yabancı kuralı sonrası yerli harekatına devam eden Kara Kartal, bir dönem Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Burak Kapacak'ın peşine düştü. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Burak Kapacak için harekete geçti!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 24.07.2021

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı kuralı sonrası alternatifli bir kadro kurmak isteyen ekipler, yerli oyuncular için de kapsamlı bir şekilde planlarını yapmaya devam ediyor. İlk 11'de 3 yerli ismi oynatmak zorunda olan kulüpler hummalı bir çalışma içine girmiş durumda.


Son dakika spor haberi: Beşiktaş Burak Kapacak için harekete geçti!

Bu anlamda Kenan Karaman, Salih Uçan ve Mehmet Topal transferlerini duyuran Beşiktaş'ta operasyon sürüyor. Yerli ve takıma kalite katacak isimlerin peşine düşen Kartal, listesindeki isimler için temaslarını hızlandırdı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Burak Kapacak için harekete geçti!

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın talebi üzerine harekete geçen yönetim, Bursaspor'un 21 yaşındaki futbolcusu Burak Kapacak için harekete geçti. Bir dönem Fenerbahçe'nin de gündemine gelen genç oyuncu için şartların zorlanacağı kaydedildi. Güncel piyasa değeri 2 milyon euro olan Burak Kapacak'ın kulübüyle sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Burak Kapacak için harekete geçti!

BURAK KAPACAK KİMDİR?
Burak Kapacak 8 Aralık 1999 tarihinde Bursa'da doğdu. 21 yaşındaki genç oyuncu futbol kariyerine Bursa'nın Tuna Gençlikspor takımı ile başladı. 2012 yılında Tuna Gençlikspor'un altyapısına katılan oyuncu, 2014 yılında Bursaspor'a transfer oldu. Bursaspor'un U16, U17, U19 ve U21 takımlarında da forma giyen Burak Kapacak, 4 Nisan 2018'de Bursaspor ile profesyonel sözleşme imzaladı.

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