24 Temmuz 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaşlı Mehmet Topal'dan flaş açıklama: Sergen hoca burada olmamı çok istedi

Topal'dan transfer itirafı! Sergen Yalçın...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 24.07.2021

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Mehmet Topal gündeme dair açıklamalarda bulundu. Topal, "20 yaşımdaki gibi heyecanlıyım. Ben formasını giydiğim camiaların formasını her zaman başımın üstünde taşırım. Beşiktaş hak edilmiş bir şampiyonluk elde etti. İnşallah bu sene de şampiyonluk nasip olur. Sergen hoca burada olmamı çok istedi. Başakşehir ile şampiyon olduğumuz sezon da istemişti ama o zaman kısmet olmamıştı." dedi. (BJK spor haberleri)

Beşiktaş'ın yeni transferi Mehmet Topal gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE TOPAL'IN AÇIKLAMALARI;

Kim oynarsa oynasın herkes birbiri için mücadele edecek. Takım başarısı için çaba gösterecek. Sergen hocam benim için çok güzel şeyler söyledi. Başakşehir ile şampiyon olduğumuz sene beni çok istemişti ama kısmet olmadı.

20 yaşımdaki gibi heyecanlıyım. Ben formasını giydiğim camiaların formasını her zaman başımın üstünde taşırım. Beşiktaş hak edilmiş bir şampiyonluk elde etti. İnşallah bu sene de şampiyonluk nasip olur."

Çok fazla maddiyata takılan bir insan değilim. Paradan daha önemli şeyler var. Benim için önemli olan başarı.

Sergen hoca burada olmamı çok istedi. Başakşehir ile şampiyon olduğumuz sezon da istemişti ama o zaman kısmet olmamıştı.
Son dakika spor haberi: Beşiktaşlı Mehmet Topal'dan flaş açıklama: Sergen hoca burada olmamı çok istedi

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Ve biletleri kesildi! Beşiktaş'ta 5 ayrılık Ve biletleri kesildi! Beşiktaş'ta 5 ayrılık
Alex Teixeira'nın kararı bekleniyor! 2 gün... Alex Teixeira'nın kararı bekleniyor! 2 gün...
TFF kararı sonrası yerli transfer hamlesi! Yalçın 'alın' dedi TFF kararı sonrası yerli transfer hamlesi! Yalçın 'alın' dedi
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör