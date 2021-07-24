24 Temmuz 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Rachid Ghezzal ile el sıkıştı! Sözleşme detayları ortaya çıktı

Beşiktaş geçtiğimiz sezon yıldızlaşan Rachid Ghezzal ile uzun süren görüşmelerin ardından anlaşmaya vardı. Siyah beyazlılar Galatasaray ile girdiği transfer yarışını kazanarak, Cezayirli oyuncu ile el sıkıştı. Anlaşmanın ardından sözleşme detayları ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Rachid Ghezzal ile el sıkıştı! Sözleşme detayları ortaya çıktı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 24.07.2021

Beşiktaş ve G.Saray arasında krize neden olan Ghezzal'ın transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Beşiktaş yönetimi çifte kupalı sezonda büyük pay sahibi olan Rachid Ghezzal ile yaptığı görüşmelerde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar, Cezayirli yıldız ve menajeri ile masaya otururken, tarafların bu görüşmede el sıkıştığı öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Rachid Ghezzal ile el sıkıştı! Sözleşme detayları ortaya çıktı

Beşiktaş Yönetimi, Rachid Ghezzal'in menajeri Anoir Fazuli ile dün önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Siyah-beyazlılar, Rachid Ghezzal için 3+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı ve taraflar el sıkıştı. Beşiktaş'ın Ghezzal'a 2 milyon 250 bin euro garanti maaş ödeyeceği belirtildi. Ayrıca Ghezzal'a şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi puan bonusu ve maç başı primleri ödeneceği vurgulandı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Rachid Ghezzal ile el sıkıştı! Sözleşme detayları ortaya çıktı

GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞTÜLER
Bu arada yönetimi, gün içerisinde L. City ile kampta olan Ghezzal ile FaceTime görüşmesi yaptı. 29 yaşındaki Cezayirli yıldız, Beşiktaş'ta kalmak istediğini yöneticilere bildirdi. Siyah- beyazlıların Ghezzal ile anlaşma sağlamasının ardından, L. City ile bonservis pazarlıklarını sürdürüyor. Leicester'ın 3,5 milyon euro bonservis bedeli istediği öne sürüldü.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Rachid Ghezzal ile el sıkıştı! Sözleşme detayları ortaya çıktı

LİGİN ASİST KRALI
29 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Rachid Ghezzal, Beşiktaş formasıyla adeta yeniden doğdu. 35 resmi karşılaşmada siyah-beyazlı formayı terleten Cezayirli futbolcu, bu periyotta 8 gol atarken, tam 18 de asist yaptı. Geçtiğimiz sezon Türkiye'nin asist kralı olan Ghezzal, toplamda da 26 gole direkt olarak katkı sağladı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Rachid Ghezzal ile el sıkıştı! Sözleşme detayları ortaya çıktı

ATTIRMAYI SEVİYOR
Tecrübeli oyuncu Ghezzal, gol atmaktan çok attırmayı seviyor. Beşiktaş'ta asistleriyle yıldızlayan Cezayirli oyuncu, O. Lyon'da 14 gol atarken 20 asist, Monaco'da da 2 gol atarken 4 asist yaptı. 233 maçlık profesyonel kulüp kariyerinde 28 gol atan Ghezzal, 43 kez asist yaptı.

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