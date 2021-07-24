Beşiktaş ve G.Saray arasında krize neden olan Ghezzal'ın transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Beşiktaş yönetimi çifte kupalı sezonda büyük pay sahibi olan Rachid Ghezzal ile yaptığı görüşmelerde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar, Cezayirli yıldız ve menajeri ile masaya otururken, tarafların bu görüşmede el sıkıştığı öğrenildi.