Son dakika spor haberi: Alex Teixeira'da son viraj! "Yakında son kararımı açıklayacağım"
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Özellikle hücum hattına önemli takviyeler yapmak isteyen siyah beyazlılarda, listenin başında ise Alex Teixeira var. Brezilyalı 10 numara ile uzun süredir temaslarını sürdüren Kara Kartal, Sharjah'ın devreye girmesiyle bir adım geriye gitti. Yıldız oyuncu sosyal medya hesabından, "Dubai'da tatildeyim. Yakında son kararımı açıklayacağım" paylaşımı yaptı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Son haftaların Beşiktaş transfer gündeminin baş aktörü olan Brezilyalı yıldız oyuncu, hakkındaki iddialara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıklık getirdi. Beşiktaş'ın geçen hafta prensip anlaşmasına vararak Türkiye'ye davet ettiği Brezilyalı 10 numara Alex Teixeria, BAE ekibi Sharjah'dan gelen teklif sonrası siyah beyazlıları bekletmeye almıştı.
Fotomaç'ın haberine göre; Beşiktaş'ın önerdiği yıllık ücretin yaklaşık 3 katına Sharjah'a imza atacağı iddia edilen Teixeria, görüşmelerde bulunmak üzere Dubai'ye gitti. Siyah beyazlı taraftarların sonucunu merakla beklediği görüşmeler hakkında bilgi vermeyen Brezilyalı 10 numara, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayıp, kararını yakında açıklayacağını ilan etti.
Teixeria yaptığı açıklamada, "Geleceğimle ilgili karar vermek için ailemle Dubai'ye geldim. Burada menajerimle de görüşeceğim. Transferim ile ilgili kararı ben veya menajerim Junior Mendoza yakında açıklayacaktır" ifadelerini kullandı. Bu paylaşım sonrası Alex Teixeria transferinin siyah beyazlılar açısından hangi doğrultuda olacağı merakla bekleniyor.
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