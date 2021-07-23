Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, transfer hareketliliği yaşanmaya devam. Teknik Direktör Sergen Yalçın, önceki gün antrenman sonrasında Başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticilerle transfer görüşmesi yaptı. Yalçın, 4 oyuncu alınmasını istedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, önceki gün antrenman sonrasında Başkan Ahmet Nur Çebi, Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ ve Dış Transferlerden Sorumlu Yönetici Erdal Torunoğulları ile toplantı yaparken, dört bölgeye takviye istedi.

Hürriyet'in haberine göre, tecrübeli çalıştırıcı "Takıma 2, 7, 9 ve 10 numara gerekli... Transfer edebilirsek iyi olur" dedi. Emre Kocadağ ise "Listemizdeki tüm oyuncularla temastayız. Dediğiniz bölgeler için çalışmalarımızı hızlandırdık" ifadelerini kullandı.

FRANSA'DAN SERGIO RICA İDDİASI

Fransa'nın ünlü gazetelerinden L'Equipe, Beşiktaş'ın PSG'nin yedek kalecilerinden Sergio Rico'yu istediğini duyurdu.

Haberde; geçen yıl İspanyol ekibi Sevilla'dan 6 milyon Euro bonservisle alınan 27 yaşındaki İspanyol kalecinin, Gianluigi Donnarumma'nın transferi sonrasında iyice gözden düştüğü aktarıldı.

Öte yandan siyah beyazlıların, Başakşehir'le 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Mert Günok için de girişimlerde bulunduğu öğrenildi.

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