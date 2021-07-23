23 Temmuz 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta transfer görüşmesi! Sergen Yalçın 4 oyuncu istedi

Beşiktaş'ta transfer görüşmesi! Sergen Yalçın...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 23.07.2021

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, transfer hareketliliği yaşanmaya devam. Teknik Direktör Sergen Yalçın, önceki gün antrenman sonrasında Başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticilerle transfer görüşmesi yaptı. Yalçın, 4 oyuncu alınmasını istedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, önceki gün antrenman sonrasında Başkan Ahmet Nur Çebi, Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ ve Dış Transferlerden Sorumlu Yönetici Erdal Torunoğulları ile toplantı yaparken, dört bölgeye takviye istedi.

Hürriyet'in haberine göre, tecrübeli çalıştırıcı "Takıma 2, 7, 9 ve 10 numara gerekli... Transfer edebilirsek iyi olur" dedi. Emre Kocadağ ise "Listemizdeki tüm oyuncularla temastayız. Dediğiniz bölgeler için çalışmalarımızı hızlandırdık" ifadelerini kullandı.

FRANSA'DAN SERGIO RICA İDDİASI

Fransa'nın ünlü gazetelerinden L'Equipe, Beşiktaş'ın PSG'nin yedek kalecilerinden Sergio Rico'yu istediğini duyurdu.

Haberde; geçen yıl İspanyol ekibi Sevilla'dan 6 milyon Euro bonservisle alınan 27 yaşındaki İspanyol kalecinin, Gianluigi Donnarumma'nın transferi sonrasında iyice gözden düştüğü aktarıldı.

Öte yandan siyah beyazlıların, Başakşehir'le 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Mert Günok için de girişimlerde bulunduğu öğrenildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Rosier transferini yorumladı! Hafta sonu veya pazartesi... Rosier transferini yorumladı! "Hafta sonu veya pazartesi..."
Jose'den kulübüne baskı! O da Beşiktaş'ı istiyor Jose'den kulübüne baskı! O da Beşiktaş'ı istiyor
Süper Lig devi harekete geçti! Nainggolan bombası Süper Lig devi harekete geçti! Nainggolan bombası
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör