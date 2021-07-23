Beşiktaş'ın parlayan genç yıldızları Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz, Avrupa takımlarının gözdesi konumunda bulunuyor. Ancak siyah beyazlılarda Avrupa’dan teklifler alan iki isme, “Şampiyonlar Ligi vitriniyle daha iyi kulüplerden daha yüksek teklifler alabilirsiniz” dendi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta bir yandan transfer çalışmaları hızla sürerken bir yandan da geçen sezon şampiyonluğa ulaşan kadronun korunması için uğraşılıyor. Siyah beyazlıların genç yıldızları Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz da bu isimler arasında yer alıyor. İki oyuncuya da Avrupa'dan ciddi teklifler geldi. Altyapıdan yetişen Ersin ve Rıdvan'ın transferleri kulübün kasasına ekstradan büyük meblağlar girmesini sağlayacak ama yönetim daha geniş düşünüyor. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, yapılan görüşmelerde iki oyuncuya da takımda kalmaları yönünde tavsiyede bulunuldu.

TEKLİFLER REDDEDİLDİ



Kariyerlerinde ilk defa Şampiyonlar Ligi'ne çıkacak olan Ersin ve Rıdvan'a "Gideceğiniz takımlarda bu fırsatı kolay kolay bulamayabilirsiniz. Şampiyonlar Ligi vitriniyle daha iyi kulüplerden daha yüksek teklifler alabilirsiniz" denildi. Geçen sezon Fransa Ligue 1'i 9'uncu sırada bitiren Nice kaleci Ersin Destanoğlu'nu ısrarla istiyor. Bundesliga'da geçen sezon 9'uncu olan Stuttgart ile 11'inci Hoffenheim ise Rıdvan Yılmaz'a talip. Siyah beyazlı yönetim iki oyuncu için de gelen teklifleri yeterli bulmadığı için reddetmişti.

MERT GELİYOR



Siyah beyazlılar Devler Ligi için kaleyi sağlama alacak. Şu an için Ersin Destanoğlu'nun satışı düşünülmüyor. Genç kaleci gitse de kalsa da Başakşehir'den Mert Günok'un transferi isteniyor. Sergen Yalçın'ın da onay verdiği millî kalecinin transferinde son aşamaya gelindiği öğrenildi. Mert Günok'un transferi gerçekleşirse Salih Uçan, Mehmet Topal ve Kenan Karaman'dan sonra Beşiktaş'ın bu sezon yaptığı dördüncü yerli takviye olacak.

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