İlk olarak Beşiktaş'la görüşen Ghezzal, menajerinin G.Saray'la temas kurmasının ardından siyah-beyazlılardan daha fazla yıllık ücret talep etmişti. Menajerin her görüşmenin ardından Galatasaray'a giderek "Beşiktaş bize bu teklifi verdi" diyerek fiyat arttırması bardağı taşırdı.