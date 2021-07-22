22 Temmuz 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Rachid Ghezzal'a rest! Başkan Çebi net konuştu

Transferi adeta yılan hikayesine dönen Rachid Ghezzal'in, yeni sezonda Beşiktaş forması mı yoksa Galatasaray forması mı giyeceği merak konusu. Transferde, siyah beyazlı yönetimin artık sabrının taştığı öğrenildi. Başkan Ahmet Nur Çebi, yıldız kanat oyuncusunun menajerine "İki kulüp arasında gidip-gelip fiyat artırıyorsun. Son teklifimiz geçerli; ister gelir, ister gider" diyerek resti çektiği kaydedildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Rachid Ghezzal'a rest! Başkan Çebi net konuştu
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 22.07.2021

İlk olarak Beşiktaş'la görüşen Ghezzal, menajerinin G.Saray'la temas kurmasının ardından siyah-beyazlılardan daha fazla yıllık ücret talep etmişti. Menajerin her görüşmenin ardından Galatasaray'a giderek "Beşiktaş bize bu teklifi verdi" diyerek fiyat arttırması bardağı taşırdı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Rachid Ghezzal'a rest! Başkan Çebi net konuştu

İki kulüp arasında mekik dokuyan menajerin bu tavrından fazlasıyla rahatsız olan Başkan Ahmet Nur Çebi, Ghezzal konusunda noktayı koydu. Fotomaç'ın haberine göre, menajerin tutumuna sinirlenen başkan Çebi'nin artık fiyat arttırımına gitmeyeceği ve son teklifini yaptığı belirtildi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Rachid Ghezzal'a rest! Başkan Çebi net konuştu

Ghezzal'in menajeri geçen sezon da benzer sorunlarla Beşiktaş yönetimini zorlamıştı. Hatta oyuncunun lisans işlemleri ve evrakları son dakika motorlu kurye Türkiye Futbol Federasyonu'na yetiştirilmişti.

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