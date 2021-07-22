TEK İSTEYEN KARA KARTAL DEĞİL

Beşiktaş'ın Jose transferindeki en büyük şansının, her Brezilyalının olduğu gibi onun da Türkiye'ye sevmesi olarak gösteriliyor. Ancak Beşiktaş bu transferde tek alternatif değil. Krasnodar, öncelikle bilgi almak amacıyla Jose'nin menajerine başvurdu. Fransız ekiplerinin de ilgisi var. Marsilya forveti yakından takip etmeye devam ediyor. Willian Jose, Imanol Alguacil'in komutası altında antrenman yapıyor. Şimdi gözler Beşiktaş'ın yapacağı son teklife çevrilmiş durumda.