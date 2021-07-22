22 Temmuz 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Sambacı operasyonu! Willian Jose için teklif yükseltildi

Santrfor arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Real Sociedad'ın 29 yaşındaki Brezilyalı golcüsünü kiralamak için İspanyol ekibine yeni bir teklif daha yapmaya hazırlanıyor. Kartal, Willian Jose için tüm şartlarını zorlayacak. İşte flaş transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Sambacı operasyonu! Willian Jose için teklif yükseltildi
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 22.07.2021

Yeni sezon öncesinde kadrosunu kaliteli bir golcü ile güçlendirmeyi hedefleyen siyah beyazlılar, listesindeki isimlerle görüşmelerini sıklaştırdı. Beşiktaş'ta, Willian Jose ismi forvet transferinde ilk sıraya yükseldi. Fotomaç'ın Mundo Deportivo'dan derlediği habere göre, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak Türkiye şampiyonu Kara Kartal, Real Sociedad ile temasa geçti. Real, Willian Jose'den kurtulmak istiyor ancak geçen sezon kiralık oynadığı Wolves geri istemiyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Sambacı operasyonu! Willian Jose için teklif yükseltildi

İLK TEKLİF KABUL GÖRMEDİ

29 yaşındaki oyuncu için siyah beyazlıların satın alma opsiyonu dahil 6 milyon euro'luk bir teklifte bulunduğu fakat İspanyol ekibi Real Sociedad'ın oyuncusunu daha yüksek bir meblağa satmak için bu öneriyi geri çevirdiği belirtildi. Bu gelişmeye rağmen; Willian Jose, siyah-beyazlıların sakatlık sorunu nedeniyle Diego Costa'dan vazgeçmesinden sonra Beşiktaş'ın gündeminde öncelikli bir yer tutuğu için yönetim İspanyol ekibine yeni bir teklif daha sunacağı öğrenildi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Sambacı operasyonu! Willian Jose için teklif yükseltildi

TEK İSTEYEN KARA KARTAL DEĞİL

Beşiktaş'ın Jose transferindeki en büyük şansının, her Brezilyalının olduğu gibi onun da Türkiye'ye sevmesi olarak gösteriliyor. Ancak Beşiktaş bu transferde tek alternatif değil. Krasnodar, öncelikle bilgi almak amacıyla Jose'nin menajerine başvurdu. Fransız ekiplerinin de ilgisi var. Marsilya forveti yakından takip etmeye devam ediyor. Willian Jose, Imanol Alguacil'in komutası altında antrenman yapıyor. Şimdi gözler Beşiktaş'ın yapacağı son teklife çevrilmiş durumda.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Sambacı operasyonu! Willian Jose için teklif yükseltildi

29 yaşındaki 1.89 cm boyundaki Brezilyalı forvet Willian Jose profesyonel futbol kariyeri boyunca 366 mücadeleye çıktı. Bu periyotta Jose 102 gol atarken, 24 de asist yaparak toplamda 126 gole direkt etkide bulunmuş oldu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş ile Borja anlaştı ama... Beşiktaş ile Borja anlaştı ama...
Kartal'dan Cenk hamlesi! Everton'ın kararı... Kartal'dan Cenk hamlesi! Everton'ın kararı...
Beşiktaş'tan Rachid Ghezzal'a rest! Başkan Çebi net konuştu Beşiktaş'tan Rachid Ghezzal'a rest! Başkan Çebi net konuştu
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör