Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Sambacı operasyonu! Willian Jose için teklif yükseltildi
Santrfor arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Real Sociedad'ın 29 yaşındaki Brezilyalı golcüsünü kiralamak için İspanyol ekibine yeni bir teklif daha yapmaya hazırlanıyor. Kartal, Willian Jose için tüm şartlarını zorlayacak. İşte flaş transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Yeni sezon öncesinde kadrosunu kaliteli bir golcü ile güçlendirmeyi hedefleyen siyah beyazlılar, listesindeki isimlerle görüşmelerini sıklaştırdı. Beşiktaş'ta, Willian Jose ismi forvet transferinde ilk sıraya yükseldi. Fotomaç'ın Mundo Deportivo'dan derlediği habere göre, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak Türkiye şampiyonu Kara Kartal, Real Sociedad ile temasa geçti. Real, Willian Jose'den kurtulmak istiyor ancak geçen sezon kiralık oynadığı Wolves geri istemiyor.
İLK TEKLİF KABUL GÖRMEDİ
29 yaşındaki oyuncu için siyah beyazlıların satın alma opsiyonu dahil 6 milyon euro'luk bir teklifte bulunduğu fakat İspanyol ekibi Real Sociedad'ın oyuncusunu daha yüksek bir meblağa satmak için bu öneriyi geri çevirdiği belirtildi. Bu gelişmeye rağmen; Willian Jose, siyah-beyazlıların sakatlık sorunu nedeniyle Diego Costa'dan vazgeçmesinden sonra Beşiktaş'ın gündeminde öncelikli bir yer tutuğu için yönetim İspanyol ekibine yeni bir teklif daha sunacağı öğrenildi.
TEK İSTEYEN KARA KARTAL DEĞİL
Beşiktaş'ın Jose transferindeki en büyük şansının, her Brezilyalının olduğu gibi onun da Türkiye'ye sevmesi olarak gösteriliyor. Ancak Beşiktaş bu transferde tek alternatif değil. Krasnodar, öncelikle bilgi almak amacıyla Jose'nin menajerine başvurdu. Fransız ekiplerinin de ilgisi var. Marsilya forveti yakından takip etmeye devam ediyor. Willian Jose, Imanol Alguacil'in komutası altında antrenman yapıyor. Şimdi gözler Beşiktaş'ın yapacağı son teklife çevrilmiş durumda.
29 yaşındaki 1.89 cm boyundaki Brezilyalı forvet Willian Jose profesyonel futbol kariyeri boyunca 366 mücadeleye çıktı. Bu periyotta Jose 102 gol atarken, 24 de asist yaparak toplamda 126 gole direkt etkide bulunmuş oldu.
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